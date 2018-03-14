Tuğba Özay kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli?

90'lı yıllarda katıldığı defilerle ve uzun boyuyla adından sıkça söz ettiren Tuğba Özay, son dönemde vatandaşların en çok merak ettiği isimlerden. Mankenliğin yanı sıra katıldığı yarışma programları ve çıkardığı albümler ile de hafızalarda yer edinen Tuğba Özay'ın kim olduğunu derledik. İşte Tuğba Özay hakkında merak edilen her şey...

TUĞBA ÖZAY KİMDİR?

1978 yılında dünyaya gelen Tuğba Özay aslen Trabzonlu'dur. Ailesinin tek çocuğu olan Özay'ın annesi Antalyalı bir öğretmendir. İlkokulu İstanbul Yeşilbahar İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi de Fenerbahçe Lisesi'nde bitiren Tuğba Özay ardından üniversite eğitimi için Haliç Üniversitesi Konservatuar ve Tiyatro Bölümü’ne girdi.

1987'de İstanbul Yelken Kulübü'nde dalış ve yelken kurslarına katılan Özay, daha sonra Galatasaray Spor Kulübü'nde 10 sene profesyonel olarak yüzücülük yaptı. Fenerbahçe kulübü tarafından keşfedilip voleybola geçiş yaparak 5 yıl profesyonel voleybol oynayan Özay, mankenliğe 1994 yılında bir Vakko defilesi ile başladı.

1995 Miss Model of the World dünya güzellik yarışmasında ikinci seçilmiş, yine aynı yarışmada en iyi vücutlu model ödülüne de layık görülmüştür. 1996 yılında Paris’e giderek yaklaşık 7 ay boyunca kariyerine orada devam etmiştir. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 1996 yılında dizi sektörüne adım atan Tuğba Özay, "Sonradan Görmeler" adlı televizyon dizisinde yüzme hocası rolünde oynamıştır.

1997'de Mahsun Kırmızıgül ile "Hemşerim" TV dizisinde oynamış, "Aynalı Tahir" TV dizisinde bir yardımcı rol üstlenmştir. 1998'de TGRT'de oto magazin programı sunan Özay, 1999 senesinde "Çiçek Taksi" dizisinde rol almasının yanı sıra, 2000’de "Zehirli Çiçek", 2001’de de "Yapayalnız", ve "Bizim Otel" gibi TV dizilerinde de çeşitli roller üstlendi.

2001 yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en iyi model seçilen Özay, Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği, "Dün Gece Ormanda Çok Komik Birşey Oldu" oyunu ile tiyatro sahnelerine de adım atarak kariyerine yeni bir alan ekledi. Ardından Abdullah Şahin tiyatrosunda adını kendisinin koyduğu ‘’Tanıştırayım Burası Türkiye’’ adlı oyunda hem oyunculuğu hem de canlı performans sergileyerek söylediği şarkılarla izleyicinin beğenisini kazandı.

Özay, "Dekolte" ve "Melekler Evi" adlı müzik eğlence programları sunuculuklarının yanı sıra, Fısıltı Dergisi, Zeyn Ayakkabı, Jandarma Güçlendirme Vakfı, Sabah Gazetesi, Star Live Dergisi, Schlafgut, Burda Dergisi reklam filmelerinde rol aldı. Ayrıca, 1994’te Nuray Hafiftaş ve Ufuk Bigay’ın, 1995’te Alihan ve Gökhan Güney’in 1997’de Mahsun Kırmızıgül’ün 1998’de Ferhat Güzel’in kliplerinde rol alan Özay, Yaşar Günaçgün, Selami Şahin, Arto ve Demet Akalın’ın kliplerinde de oynadı.

Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da magazin basınının ilgisini çeken Özay,2003 yılında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek “Tuğba Özay’la Fitness” adlı ilk Türk yapımı Aerobik VCD ve DVD’sini yaptı. Kısa bir süre sonra yine bir ilke imza atarak kariyerindeki 10 yıl anısına Best of Tuğba Özay kataloğunu hayata geçirdi. 1 sınıf kalitedeki bu çalışması alanında ilk ve tektir. Katalogdan elde edilen gelirle Tuğba Özay Ankara Çubuk’da hortum felaketinde yıkılan köy okulunu yeniden yaptırdı ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’ten ödül aldı.

Ağustos 2007 - Ocak 2008 tarihleri arasındaki hapishanede kalan Tuğba Özay, hapishane günlerinin anılarını, Doğan Kitap'la anlaşarak Haziran 2008'de "Bedel" adı altında kitaplaştırdı. Tuğba Özay, 12 Mayıs 2009 tarihinde İtalya'nın Milano kentinde şatafatlı bir törenle İtalyan iş adamı Ludovic Fattizzo ile evlendi. 4 yıl sonra boşanma kararı alan Özay, 6 yıl sonra 2015 yılında boşanabildi.

2010 yılında ilk albümü Armoni, 2011 yılında ikinci albümü Üç Nokta yayınlanmıştır. 2016 yılında üçüncü albümü Pes Etme yayınlanmıştır. Tuğba Özay, 2013 yılında Show TV’de yayınlanan “Ben Buradan Atlarım” yarışmacıları arasında oldu. Tuğba Özay son olarak, Survivor 2016’da ünlüler takımında yer almıştı.