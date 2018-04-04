Tuğba Ekinci kimdir? Tuğba Ekinci kaç yaşında ve nereli?
Müzik dünyasında kendine has üslubu ve cesur açıklamalarıyla her zaman dikkatleri üzerine çeken Tuğba Ekinci'nin kim olduğu merak ediliyor. Çıkardığı albümler ve çektiği video kliplerle adından söz ettiren Tuğba Ekinci'nin kim olduğunu merak eden vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, Tuğba Ekinci kimdir? Tuğba Ekinci kaç yaşında ve nereli?
Katıldığı televizyon programları, magazin basınında yer alan haberler ve gerçekleştirdiği müzikal çalışmalarla gündem olan Tuğba Ekinci, son dönemlerde yine en çok merak edilen ve araştırılan isimlerin başında geliyor. İşte, son günlerin popüler ismi Tuğba Ekinci hakkında merak edilenler...
TUĞBA EKİNCİ KİMDİR?
9 Haziran 1977 tarihinde Kars'ta dünyaya gelen Tuğba Ekinci, iki çocuklu bir ailenin çocuğudur. Pendik Lisesi'nden mezun olan Tuğba Ekinci'nin müzik ve şov dünyası ile tanışması ise ünlü yönetmen Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu.
Diziden ayrıldıktan sonra bir dönem de "Çarkıfelek" adlı yarışma programında hosteslik yapan Tuğba Ekinci, 1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasından onay alamayınca yarışmadan ayrıldı. Şarkıcılık kariyerinin başlangı Erol Köse ile tanışmasıyla oldu. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri alan Tuğba Ekinci, müzik kariyeri boyunca 8 albüm çıkarmıştır.
Fatih Özbilen ile bir dönem evli kalan Ekinci'nin bu evliliği kısa sürede sonlanmıştır. Tuğba Ekinci son olarak Afrin’e giren Türk askerlerine armağan etti "Türkiye’nin Aslanları" adlı şarkısının klibi ile tekrar gündeme geldi.
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