Tuana Balkan kimdir? O Ses Türkiye'de 'Ederlezi' sürprizi
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında bu hafta 'Ederlezi' türküsüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Tuana Balkan sahne alacak. Bu gelişmenin ardından Tuana Balkan hakkındaki merak edilenler internette sorgulanıyor. Peki, Tuana Balkan kimdir? Ederlezi ne demek?
Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören Tuana Balkan sesiyle herkesi derinden etkilemişti. Tuana bu kez O Ses Türkiye yarışmasında sahne alacak. İşte, Tuana Balkan hakkında tüm ayrıntılar...
TUANA BALKAN KİMDİR?
MasterChef, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'ne konuk olmuştu. MasterChef'te görme engelli genç kız Tuana, söylediği Balkan şarkısı Ederlezi ile izleyenleri duygulandırmıştı.
EDERLEZİ NE DEMEK?
Ederlezi, Romanca bir kelime olup Hıdırellez anlamına geliyor. Adını Balkanlarda ve Dünya'nın dört bir yanında yaşayan Çingene’ler tarafından kutlanan bahar festivalinden alıyor.
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