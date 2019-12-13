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TRT'den yeni absürt komedi dizisi: Tutunamayanlar
Yapımcılığını İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film’in üstlendiği, senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu’nun oturduğu absürt komedi dizisi Tutunamayanlar, yakında TRT 1’de izleyici karşısına çıkacak.
Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz ile birlikte Şinasi Yurtsever, Özlem Tokaslan, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi isimler yer alıyor.
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