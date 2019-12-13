MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriTRT'den yeni absürt komedi dizisi: Tutunamayanlar
GeriTelevizyon TRT'den yeni absürt komedi dizisi: Tutunamayanlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
13.12.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

TRT'den yeni absürt komedi dizisi: Tutunamayanlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TRT'den yeni absürt komedi dizisi: Tutunamayanlar

Yapımcılığını İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film’in üstlendiği, senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu’nun oturduğu absürt komedi dizisi Tutunamayanlar, yakında TRT 1’de izleyici karşısına çıkacak.

Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz ile birlikte Şinasi Yurtsever, Özlem Tokaslan, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi  isimler yer alıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle