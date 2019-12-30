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Haber Giriş: 30.12.2019 - 11:00,Son Güncelleme:/

TRT’den absürt komedi! Tutunamayanlar...

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TRT’den absürt komedi! Tutunamayanlar...

TRT 1, “7 Numara” ve “Leyla ile Mecnun”un ardından yeni bir absürt komedi dizisi hazırladı. “Tutunamayanlar”, 7 Ocak’ta başlayacak.

Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu’nun başrolleri paylaştığı “Tutunamayanlar”da Zafer Algöz, Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak, Bora Akkaş ve Hande Katipoğlu da rol alıyor. Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu’nun yönettiği, her bölümü 60 dakika olacak dizinin konusu ise şöyle: Tarık, gittiği iş görüşmesinde İrem’e âşık olur. İrem’i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık, vizyonsuz ilham perisi İlhan’ın verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak iş girişimlerine atılır.

TRT’den absürt komedi Tutunamayanlar...

TRT’den absürt komedi Tutunamayanlar...


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