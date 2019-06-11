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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
11.06.2019 - 20:27, Son Güncelleme:

TRT1'in 11 Haziran yayın akışında neler var?

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TRT1'in 11 Haziran yayın akışında neler var?

Futbol müsabakaları ile dikkatleri üzerine çeken TRT1, sporseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. TRT 1 canlı yayın akışı içerisinde hangi programların yer aldığı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, TRT1'in 11 Haziran tarihli yayın akışında neler var? İşte, TRT1'de yer alan programlar.

Şifresiz maçları, futbol mücadeleleri ve spor programlarını canlı yayın olarak veren TRT1'in yayın akışı, çok sayıda vatandaşın gündeminde yer alıyor. Özellikle futbolseverler 11 Haziran 2019 tarihinde TRT1'in yayın akışında hangi programların olduğunu internet üzerinden sık sık araştırıyor. İşte, TRT1'in 11 Haziran yayın akışı listesi...

06:45 Baba Candır

09:35 Hangimiz Sevmedik

12:25 Seksenler

14:35 Tek Yürek

17:35 Muhteşem Kraliçe

19:00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa İstanbul Dehlizleri"

21:45 UEFA 2020 İzlanda-Türkiye

22:45 UEFA 2020 İzlanda-Türkiye

23:45 Vuslat

02:25 Hangimiz Sevmedik

04:40 Muhteşem Kraliçe

05:25 Misafirim Var

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