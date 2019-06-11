TRT1'in 11 Haziran yayın akışında neler var?
Futbol müsabakaları ile dikkatleri üzerine çeken TRT1, sporseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. TRT 1 canlı yayın akışı içerisinde hangi programların yer aldığı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, TRT1'in 11 Haziran tarihli yayın akışında neler var? İşte, TRT1'de yer alan programlar.
Şifresiz maçları, futbol mücadeleleri ve spor programlarını canlı yayın olarak veren TRT1'in yayın akışı, çok sayıda vatandaşın gündeminde yer alıyor. Özellikle futbolseverler 11 Haziran 2019 tarihinde TRT1'in yayın akışında hangi programların olduğunu internet üzerinden sık sık araştırıyor. İşte, TRT1'in 11 Haziran yayın akışı listesi...
06:45 Baba Candır
09:35 Hangimiz Sevmedik
12:25 Seksenler
14:35 Tek Yürek
17:35 Muhteşem Kraliçe
19:00 Ana Haber
20:00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa İstanbul Dehlizleri"
21:45 UEFA 2020 İzlanda-Türkiye
22:45 UEFA 2020 İzlanda-Türkiye
23:45 Vuslat
02:25 Hangimiz Sevmedik
04:40 Muhteşem Kraliçe
05:25 Misafirim Var
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