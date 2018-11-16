TRT1'de bugün neler var? 16 Kasım TRT1 yayın akışı
TRT 1'in 16 Kasım tarihli canlı yayın bilgileri arasında nelerin yer aldığı birçok vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde bulunan canlı yayınlar, sağlık programları, haber bültenleri ve diziler, izleyicilerin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, TRT1'de bugün neler var?
Sabah saatlerinde aktüel programlarla dikkat çeken TRT 1 yayın akışı, öğle saatlerinde ise dizi tekrarları ve haber bültenleri ile devam ediyor. İşte, 16 Kasım 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı..
16 KASIM TRT1 YAYIN AKIŞI BİLGİSİ
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Misafirim Var
07:05 İmparatoriçe Ki
08:10 1'de Bugün
08:20 Böyle Bitmesin
10:30 Misafirim Var
12:30 Pelin Çift İle İyi Fikir
14:45 1'de Bugün
14:55 Kalk Gidelim
17:30 İmparatoriçe Ki
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
00:15 Yedi Güzel Adam
02:05 Leyla ile Mecnun
03:30 1'de Bugün
03:40 Böyle Bitmesin
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