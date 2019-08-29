Trt1 yayın akışında hangi programlar var?
TRT1 yayın akışı UEFA Avrupa Ligi'ni takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Pek çok dizi ve programın yayın hakkını elinde bulunduran TRT1’in 29 Ağustos tarihli yayın akışında önemli bir mücadele var. Peki, Trt1 yayın akışında bugün hangi programlar var?
UEFA Avrupa Ligi'nde Playoff heyecanı TRT1'de yaşanıyor! Temsilcimiz Trabzonspor, Yunan ekibi AEK'yı ağırlıyor. UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu Trabzonspor - AEK maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da TRT1 ekranlarında...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
Seksenler
Saat: 02:00 - 03:55 (115 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...
Misafirim Var
Saat: 03:55 - 05:15 (80 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.
Osmanlı Tokadı
Saat: 05:15 - 08:15 (180 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İki yeniçeri, Akşemsettin Hazretleri tarafından asırlar sonrasının bugünkü İstanbuluna gönderilirler.
Elimi Bırakma
Saat: 08:15 - 11:40 (205 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ailesini bir arada tutmak için mücadele eden Feride Hanım'ın hikayesi...
Kalk Gidelim
Saat: 11:40 - 15:10 (210 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...
Seksenler
Saat: 15:10 - 17:40 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...
Muhteşem Kraliçe
Saat: 17:40 - 18:55 (75 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Kore'deki Silla hanedanının ilk kadın hükümdarı Seondeok'un yaşam öyküsü...
Doğrusu Ne?
Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?
Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
AEK - Trabzonspor Maç Özeti
Saat: 20:00 - 20:30 (30 dakika)
Tür: Spor
Özet: UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesi ilk maçı özeti...
Trabzonspor - AEK
Saat: 20:30 - 21:15 (45 dakika) c
Tür: Spor
Özet: UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu futbol karşılaşması...
Devre Arası
Saat: 21:15 - 21:30 (15 dakika)
Tür: Spor
Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.
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