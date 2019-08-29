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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Trt1 yayın akışında hangi programlar var?

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Trt1 yayın akışında hangi programlar var?

TRT1 yayın akışı UEFA Avrupa Ligi'ni takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Pek çok dizi ve programın yayın hakkını elinde bulunduran TRT1’in 29 Ağustos tarihli yayın akışında önemli bir mücadele var. Peki, Trt1 yayın akışında bugün hangi programlar var?

UEFA Avrupa Ligi'nde Playoff heyecanı TRT1'de yaşanıyor! Temsilcimiz Trabzonspor, Yunan ekibi AEK'yı ağırlıyor. UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu Trabzonspor - AEK maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da TRT1 ekranlarında...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Seksenler
Saat: 02:00 - 03:55 (115 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...

Misafirim Var
Saat: 03:55 - 05:15 (80 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.

Osmanlı Tokadı
Saat: 05:15 - 08:15 (180 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İki yeniçeri, Akşemsettin Hazretleri tarafından asırlar sonrasının bugünkü İstanbuluna gönderilirler.

Elimi Bırakma
Saat: 08:15 - 11:40 (205 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ailesini bir arada tutmak için mücadele eden Feride Hanım'ın hikayesi...

Kalk Gidelim
Saat: 11:40 - 15:10 (210 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...

Seksenler
Saat: 15:10 - 17:40 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...

Muhteşem Kraliçe
Saat: 17:40 - 18:55 (75 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Kore'deki Silla hanedanının ilk kadın hükümdarı Seondeok'un yaşam öyküsü...

Doğrusu Ne?
Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?

Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

AEK - Trabzonspor Maç Özeti
Saat: 20:00 - 20:30 (30 dakika)
Tür: Spor
Özet: UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesi ilk maçı özeti...

Trabzonspor - AEK
Saat: 20:30 - 21:15 (45 dakika) c
Tür: Spor
Özet: UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu futbol karşılaşması...

Devre Arası
Saat: 21:15 - 21:30 (15 dakika)
Tür: Spor
Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.

 

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