TRT yayın akışında bugün neler var? - 24 Nisan TRT yayın akışı
TRT yayın akışında bugün hangi programların olduğu izleyiciler tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT yayın akışından bu akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek bir maç yer alıyor. Liverpool-Roma Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam TRT'de yer alacak. İşte, 24 Nisan TRT yayın akışı.
TRT yayın akışında bu akşam birbirinden renkli ve heyecanlı programlar yer alıyor. Şampiyonlar Ligi maçlarının yer aldığı TRT'de bu akşam Liverpool ve Roma mücadelesi nefes kesecek. İşte, 24 Nisan TRT yayın akışı.
24 NİSAN TRT YAYIN AKIŞI
04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:55 Misafirim Var
06:10 1'de Bugün
06:20 Hangimiz Sevmedik
09:15 Pelin Çift İle İyi Fikir
11:30 Misafirim Var
13:25 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:55 Evlilik Okulu
16:55 1'de Bugün
17:05 Kalk Gidelim
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema "Kung Fu Panda"
21:40 Şampiyonlar Ligi Yarı Final Karş. "Liverpool - Roma"
22:30 Devre Arası
22:45 Şampiyonlar Ligi Yarı Final Karş. "Liverpool - Roma"
23:45 Mehmetçik Kûtulamâre
02:35 1'de Bugün
02:45 Kalk Gidelim
04:55-
Yorumları Göster
Yorumları Gizle