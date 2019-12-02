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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı için geri sayım

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TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı için geri sayım

Türkiye’nin çocuk odaklı tek medya konferansı için geri sayım başladı.

TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı, "Çocuk Medyasının Dönüşümü" temasıyla 11-12 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.
TRT Çocuk öncülüğünde ülkemizde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin çocuk odaklı tek medya konferansı olan "TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı", bu yıl “Çocuk Medyasının Dönüşümü” temasıyla düzenleniyor. Medya kuruluşları, yayıncılar, üniversiteler, şirketler ve sivil toplum kuruluşları dünya çocukları için İstanbul’da bir araya gelecek.

İletişim araçlarının çeşitlendiği, teknolojik değişimlerin hayatımızın akışını önemli ölçüde etkilediği günümüz dünyasında, çocuklara yönelik içeriklerin nasıl dönüştüğü ve nasıl dönüşmesi gerektiği kapsamlı olarak irdelenecek.

Çocuk Medyasının Dönüşümü

Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok önemli ismin yer alacağı konferansta, çocuk medyasının dönüşümü tüm yönleri ile ele alınacak.

Çocuklara yönelik olarak tasarladığı okul projesiyle uluslararası ödüllere sahip Japon mimar Prof. Dr. Takaharu Tezuka, Cambridge Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Karen Coats, hikâye ve masal anlatıcılığı alanında dünyaca tanınan Nazlı Çevik Azazi’nin yanı sıra Türkiye’den ve dünyadan akademisyenler, yayıncılar, uzmanlar ve medya yöneticileri çocuk medyasının dönüşümüne dair fikirlerini kendi perspektiflerinden sunacak.

TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı iki gün sürecek. Altı adet oturumun yanı sıra özel oturumlar ve atölye çalışmaları da konferans kapsamında katılımcılarla buluşacak.

Çocuk Medyasının Dönüşümü teması altındaki oturumların başlıkları şu şekilde:

- #Dönüşüm
- Çocuk Medyası ve İçeriğin Dönüşümü
- Çocuk Medyası ve Mecranın Dönüşümü
- Teknolojinin Dönüşümü ve Dijitalizasyon
- Ürünün Dönüşümü
- Hikâye Anlatıcılığının Dönüşümü
11-12 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek TRT 8. Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı’na katılmak için web sitesinden kayıt yaptırmak yeterli olacak.

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