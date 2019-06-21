TRT Spor Yayın akışında bugün hangi programlar var? 21 Haziran TRT Spor yayın akışı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriTRT Spor Yayın akışında bugün hangi programlar var? 21 Haziran TRT Spor yayın akışı
GeriTelevizyon TRT Spor Yayın akışında bugün hangi programlar var? 21 Haziran TRT Spor yayın akışı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
21.06.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

TRT Spor Yayın akışında bugün hangi programlar var? 21 Haziran TRT Spor yayın akışı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TRT Spor Yayın akışında bugün hangi programlar var? 21 Haziran TRT Spor yayın akışı

TRT Spor Yayın akışı için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Farklı spor branşlarının karşılaşmalarına yer verilen TRT Spor’da bugün FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın yanı sıra Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi mücadeleleri var. Peki, TRT Spor Yayın akışında bugün hangi programlar var? 21 Haziran TRT Spor yayın akışı…

Sporseverlerin gözü çeşitli spor müsabakaları ve yayınlarına yer veren TRT Spor’un bugünkü yayın akışında. Peki, 21 Haziran Cuma günü TRT Spor canlı yayın akışında neler var? İşte, o detaylarSporseverlerin gözü çeşitli spor müsabakaları ve yayınlarına yer veren TRT Spor’un bugünkü yayın akışında. Peki, 21 Haziran Cuma günü TRT Spor canlı yayın akışında neler var? İşte, o detaylar

21 Haziran 2019 Yayın Akışı

• 07:00 İlk Baskı
• 08:30 Tenis Dünyası
• 08:55 Takvim Yaprakları
• 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
• 09:15 Spor Her Yerde
• 09:45 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler
• 10:00 Spor Bülteni
• 10:55 Takvim Yaprakları
• 11:00 Spor Manşet
• 12:25 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019 
• 12:40 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler
• 12:55 Hava Durumu
• 13:00 Spor Bülten
• 13:25 Kupa Amerika Brezilya 2019
• 13:40 2018-2019 Sezonu Derleme
• 14:00 Gündem Futbol
• 15:50 Spor Atlası
• 16:00 Transfer Günlüğü
• 17:45 Spor Akşamı
• 18:45 Kupa Amerika Brezilya 2019 
• 19:00 Pota Altı Maça Doğru
• 19:50 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final 7. Karş.''Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko''
• 20:452018-2019 Sezonu Derleme
• 21:00 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final 7. Karş.''Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko''
• 21:50 Pota Altı Maçın Ardından
• 22:45 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler
• 23:00 Spor Artı

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Zerrin Özer'e karar değiştirten telefon
Boşanma kararının perde arkası
Akçıl’dan Murat Boz’a para üstü göndermesi
Demet o evi boşalttı