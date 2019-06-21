TRT Spor Yayın akışında bugün hangi programlar var? 21 Haziran TRT Spor yayın akışı
TRT Spor Yayın akışı için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Farklı spor branşlarının karşılaşmalarına yer verilen TRT Spor’da bugün FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın yanı sıra Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi mücadeleleri var. Peki, TRT Spor Yayın akışında bugün hangi programlar var? 21 Haziran TRT Spor yayın akışı…
Sporseverlerin gözü çeşitli spor müsabakaları ve yayınlarına yer veren TRT Spor’un bugünkü yayın akışında. Peki, 21 Haziran Cuma günü TRT Spor canlı yayın akışında neler var? İşte, o detaylarSporseverlerin gözü çeşitli spor müsabakaları ve yayınlarına yer veren TRT Spor’un bugünkü yayın akışında. Peki, 21 Haziran Cuma günü TRT Spor canlı yayın akışında neler var? İşte, o detaylar
21 Haziran 2019 Yayın Akışı
• 07:00 İlk Baskı
• 08:30 Tenis Dünyası
• 08:55 Takvim Yaprakları
• 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
• 09:15 Spor Her Yerde
• 09:45 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler
• 10:00 Spor Bülteni
• 10:55 Takvim Yaprakları
• 11:00 Spor Manşet
• 12:25 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Fransa 2019
• 12:40 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler
• 12:55 Hava Durumu
• 13:00 Spor Bülten
• 13:25 Kupa Amerika Brezilya 2019
• 13:40 2018-2019 Sezonu Derleme
• 14:00 Gündem Futbol
• 15:50 Spor Atlası
• 16:00 Transfer Günlüğü
• 17:45 Spor Akşamı
• 18:45 Kupa Amerika Brezilya 2019
• 19:00 Pota Altı Maça Doğru
• 19:50 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final 7. Karş.''Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko''
• 20:452018-2019 Sezonu Derleme
• 21:00 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final 7. Karş.''Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko''
• 21:50 Pota Altı Maçın Ardından
• 22:45 Kupa Amerika Brezilya 2019 Özetler
• 23:00 Spor Artı
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