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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.05.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

TRT Spor canlı yayın akışı içerisinde hangi programlar var?

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TRT Spor canlı yayın akışı içerisinde hangi programlar var?

TRT Spor canlı yayın akışı içerisinde hangi programların yer aldığı, futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yayın akışı içerisinde çeşitli spor müsabakaları ve yayınlarına yer veren TRT Spor, maç programlarının olduğunu günler sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 30 Mayıs Perşembe gününe özel TRT Spor canlı yayın akışı hakkında detaylı bilgiler

TRT Spor canlı yayın akışı, önemli futbol müsabakaları dolayısıyla birçok vatandaşın sorguladığı konular arasında yer alıyor. Peki, 30 Mayıs Perşembe günü TRT Spor canlı yayın akışında neler var? İşte, o detaylar

30 MAYIS TRT SPOR CANLI YAYIN AKIŞI

Spor Artı
Saat: 01:00 - 01:30 (30 dakika)
Tür: Spor
Özet: Sporda günün tüm gelişmeleri izleyenlere aktarılıyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final Play-Off Karş.
Saat: 01:30 - 03:00 (90 dakika)
Tür: Diğer
Özet:

Transfer Gündemi
Saat: 03:00 - 04:30 (90 dakika)
Tür: Spor
Özet: Takımların gündemindeki futbolcular, dedikodular ve biten transferler...

FIFA U 20 Dünya Kupası Polonya 2019 Grup Karşılaşması
Saat: 04:30 - 06:15 (105 dakika)
Tür: Diğer
Özet:

Takvim Yaprakları
Saat: 06:15 - 06:20 (5 dakika)
Tür: Spor
Özet: Geçmişte bugün...

2018-2019 Sezonu Derleme
Saat: 06:20 - 06:40 (20 dakika)
Tür: Spor
Özet: 2018-2019 sezonu Süper Lig maçlarından oluşan derleme ekrana geliyor.

Spor Atlası
Saat: 06:40 - 06:50 (10 dakika)
Tür: Spor
Özet: Oya Eren, profesyonel sporcu konuklarıyla çeşitli spor dalları hakkında bilgi aktarıyor.

2018-2019 Sezonu Derleme
Saat: 06:50 - 06:58 (8 dakika)
Tür: Spor
Özet: 2018-2019 sezonu Süper Lig maçlarından oluşan derleme ekrana geliyor.

İstiklal Marşı
Saat: 06:58 - 07:00 (2 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: İstiklal marşımız...

İlk Baskı
Saat: 07:00 - 08:50 (110 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Gündemin nabzı, sosyal medya gelişmeleri ve yabancı basın özetleri...

Takvim Yaprakları
Saat: 08:50 - 08:55 (5 dakika)
Tür: Spor
Özet: Geçmişte bugün...

Hava Durumu
Saat: 08:55 - 09:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: En son meteorolojik veriler ışığında hava tahminleri...

İşitme Engelliler Spor Bülteni
Saat: 09:00 - 09:15 (15 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: İşitme engelliler için hazırlanan spor bülteni ekrana geliyor.

Engelsiz Spor
Saat: 09:15 - 09:50 (35 dakika)
Tür: Spor
Özet: Özel sporcular ve onların hayat hikayeleri ekrana geliyor.

Takvim Yaprakları
Saat: 09:50 - 09:55 (5 dakika)
Tür: Spor
Özet: Geçmişte bugün...

Hava Durumu
Saat: 09:55 - 10:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: En son meteorolojik veriler ışığında hava tahminleri...

Spor Dünyası
Saat: 10:00 - 10:55 (55 dakika)
Tür: Spor
Özet: Spor dünyasından gelişmeler aktarılıyor.

Nedir, Nasıl Oynanır?
Saat: 10:55 - 11:00 (5 dakika)
Tür: Spor
Özet: Badmintondan golfe, tenisten okçuluğa farklı sporlar tanıtılıyor ve nasıl oynandığı hakkında bilgiler veriliyor.

Spor Manşet
Saat: 11:00 - 12:15 (75 dakika)
Tür: Spor
Özet: Gazete, dergi, internet ve sosyal medyada yer alan günün gelişen spor haberleri yorumlanıyor...

Efsanelerin İzinde
Saat: 12:15 - 12:20 (5 dakika)
Tür: Spor
Özet: Spor tarihine damgasını vuran efsane sporcuların yaşam öyküleri ekrana taşınıyor.

Süper Lig Özetler
Saat: 12:20 - 12:55 (35 dakika)
Tür: Spor
Özet: Spor Toto Süper Lig maçlarının kesintisiz geniş özetleri...

Takvim Yaprakları
Saat: 12:55 - 13:00 (5 dakika)
Tür: Spor
Özet: Geçmişte bugün...

Spor Bülteni
Saat: 13:00 - 13:25 (25 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Spor gündeminde yaşananlar ekrana taşınıyor.

Orhan Ayhan'la
Saat: 13:25 - 13:55 (30 dakika)
Tür: Spor
Özet:

Spor Kitaplığı
Saat: 13:55 - 14:00 (5 dakika)
Tür: Spor
Özet: Spor Kitaplığı'nda her program yeni bir spor kitabı tanıtılıyor.

Gündem Futbol
Saat: 14:00 - 15:30 (90 dakika)
Tür: Spor
Özet: Futbol gündemi masaya yatırılıyor.

FIFA U 20 Dünya Kupası Polonya 2019 Özetler
Saat: 15:30 - 16:00 (30 dakika)
Tür: Spor
Özet: FIFA U 20 Dünya Kupası maçlarından özet görüntüler ekrana geliyor.

Transfer Günlüğü
Saat: 16:00 - 17:45 (105 dakika)
Tür: Spor
Özet: Takımların gündemindeki futbolcular, dedikodular ve biten transferler...

Spor Atlası
Saat: 17:45 - 17:55 (10 dakika)
Tür: Spor
Özet: Oya Eren, profesyonel sporcu konuklarıyla çeşitli spor dalları hakkında bilgi aktarıyor.

Hava Durumu
Saat: 17:55 - 18:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: En son meteorolojik veriler ışığında hava tahminleri...

Spor Akşamı
Saat: 18:00 - 19:00 (60 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Spor dünyasında yaşanan tüm gelişmeler Spor Akşamı'nda ekrana geliyor.

Süper Lig Özetler
Saat: 19:00 - 19:30 (30 dakika)
Tür: Spor
Özet: Spor Toto Süper Lig maçlarının kesintisiz geniş özetleri...

Maça Doğru
Saat: 19:30 - 20:50 (80 dakika)
Tür: Spor
Özet: Oynanacak maçlardan önce statlardan canlı bağlantılar ve son gelişmeler ekrana geliyor.

UEFA EURO 2020 Hazırlık Karş.
Saat: 20:50 - 21:45 (55 dakika)
Tür: Diğer
Özet:

Devre Arası
Saat: 21:45 - 22:00 (15 dakika)
Tür: Spor
Özet: Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve PTT 1. Lig maçlarının devre arasında yaşanan gelişmeler...

UEFA EURO 2020 Hazırlık Karş.
Saat: 22:00 - 22:45 (45 dakika)
Tür: Diğer
Özet:

Maçın Ardından
Saat: 22:45 - 00:00 (75 dakika)
Tür: Spor
Özet: Maç sonrası değerlendirmeler ekrana geliyor.

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