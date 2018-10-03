TRT 1 yayın akışında hangi programlar var?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Televizyon
03.10.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

TRT 1 yayın akışında hangi programlar var?

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TRT 1 yayın akışında hangi programlar var?

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte TRT 1 yayın akışı çok daha fazla gündeme gelmeye başladı. Özellikle tarihi Diriliş Ertuğrul’un ve Şampiyonlar Ligi’nin takipçileri, sık sık TRT 1 yayın akışını inceliyor. Peki, bugün TRT 1 yayın akışında hangi programlar var?

Haftalık TRT 1 yayın akışına göre 3 Ekim Çarşamba günü yani bugün hem Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu hem Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi mücadelesi ekranlarında olmayacak. İşte 3 Ekim tarihli TRT 1 yayın akışı listesi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

1'de Bugün
Saat: 01:45 - 02:00 (15 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Böyle Bitmesin
Saat: 02:00 - 03:35 (95 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aile Masası şefi Nisa, ekibiyle birlikte zorlu vakaların üstesinden geliyor.

Ege'nin Hamsisi
Saat: 03:35 - 05:45 (130 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ege ve Karadeniz sıcaklığı komedide buluşuyor!

Yalaza
Saat: 05:45 - 08:40 (175 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Dört yetişkin kızı ve afacan küçük oğluyla mutlu bir hayat süren İbrahim'in başı damat adaylarıyla derttedir.

1'de Bugün
Saat: 08:40 - 08:50 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Böyle Bitmesin
Saat: 08:50 - 11:00 (130 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aile Masası şefi Nisa, ekibiyle birlikte zorlu vakaların üstesinden geliyor. 

Misafirim Var
Saat: 11:00 - 12:45 (105 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.

Pelin Çift ile İyi Fikir
Saat: 12:45 - 14:45 (120 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.

1'de Bugün
Saat: 14:45 - 14:55 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Leyla ile Mecnun
Saat: 14:55 - 16:50 (115 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aynı gün, aynı hastanede doğan Leyla ile Mecnun, yıllar sonra tekrar karşılaşır.

Ege'nin Hamsisi
Saat: 16:50 - 18:55 (125 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ege ve Karadeniz sıcaklığı komedide buluşuyor!

Doğrusu Ne?
Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?

Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Osmanlı Subayı
Saat: 20:00 - 22:20 (140 dakika)
Tür: Sinema
Özet: İdealist bir Amerikalı hemşire ile bir Türk subayının aşkı...

Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Saat: 22:20 - 00:00 (100 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Yaratılışa ait sırlar; bilim, din, semboller, tarihi gerçekler ve kadim bilgiler ışığında sorgulanıyor.

 

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