TRT 1 yayın akışında hangi programlar var?
Yeni sezonun başlamasıyla birlikte TRT 1 yayın akışı çok daha fazla gündeme gelmeye başladı. Özellikle tarihi Diriliş Ertuğrul’un ve Şampiyonlar Ligi’nin takipçileri, sık sık TRT 1 yayın akışını inceliyor. Peki, bugün TRT 1 yayın akışında hangi programlar var?
Haftalık TRT 1 yayın akışına göre 3 Ekim Çarşamba günü yani bugün hem Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu hem Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi mücadelesi ekranlarında olmayacak. İşte 3 Ekim tarihli TRT 1 yayın akışı listesi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
1'de Bugün
Saat: 01:45 - 02:00 (15 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Böyle Bitmesin
Saat: 02:00 - 03:35 (95 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aile Masası şefi Nisa, ekibiyle birlikte zorlu vakaların üstesinden geliyor.
Ege'nin Hamsisi
Saat: 03:35 - 05:45 (130 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ege ve Karadeniz sıcaklığı komedide buluşuyor!
Yalaza
Saat: 05:45 - 08:40 (175 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Dört yetişkin kızı ve afacan küçük oğluyla mutlu bir hayat süren İbrahim'in başı damat adaylarıyla derttedir.
1'de Bugün
Saat: 08:40 - 08:50 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Böyle Bitmesin
Saat: 08:50 - 11:00 (130 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aile Masası şefi Nisa, ekibiyle birlikte zorlu vakaların üstesinden geliyor.
Misafirim Var
Saat: 11:00 - 12:45 (105 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.
Pelin Çift ile İyi Fikir
Saat: 12:45 - 14:45 (120 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.
1'de Bugün
Saat: 14:45 - 14:55 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Leyla ile Mecnun
Saat: 14:55 - 16:50 (115 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aynı gün, aynı hastanede doğan Leyla ile Mecnun, yıllar sonra tekrar karşılaşır.
Ege'nin Hamsisi
Saat: 16:50 - 18:55 (125 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ege ve Karadeniz sıcaklığı komedide buluşuyor!
Doğrusu Ne?
Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?
Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Osmanlı Subayı
Saat: 20:00 - 22:20 (140 dakika)
Tür: Sinema
Özet: İdealist bir Amerikalı hemşire ile bir Türk subayının aşkı...
Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Saat: 22:20 - 00:00 (100 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Yaratılışa ait sırlar; bilim, din, semboller, tarihi gerçekler ve kadim bilgiler ışığında sorgulanıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle