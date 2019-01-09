TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar ve diziler var?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
09.01.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar ve diziler var?

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TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar ve diziler var?

TRT 1 yayın akışındaki değişiklik gözlerden kaçmadı. Özellikle Diriliş Ertuğrul yerine yeni dizi Vuslat’ın tekrar bölümünün olması dikkat çekti. Peki, TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar ve diziler var?

TRT 1 yayın akışı televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Haber bültenleri, diziler, filmler ve spor programları gibi birçok içeriğin yer aldığı TRT 1 yayın akışı, içerisinde bu akşam hangi programların bulunduğu araştırılıyor. İşte, 9 Ocak tarihli TRT 1 yayın akışı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Seksenler
Saat: 01:45 - 03:10 (85 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...

İyilik Kulübü
Saat: 03:10 - 04:20 (70 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Her bölümde özel durumu olan bir çocuğun hayali gerçekleştiriliyor.

Aileler Yarışıyor
Saat: 04:20 - 05:50 (90 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Bir dönemin sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor yeniden ekranlarda...

Misafirim Var
Saat: 05:50 - 07:10 (80 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.

İmparatoriçe Ki
Saat: 07:10 - 08:15 (65 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Yuan Hanedanlığı'na 37 yıl hükmeden Demir Leydi lakaplı Ki'nin hayatı...

Yeşil Deniz
Saat: 08:15 - 10:55 (160 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Küçük bir Ege kasabasında yaşanan birbirinden komik olaylar...

1'de Bugün
Saat: 10:55 - 11:05 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Seksenler
Saat: 11:05 - 13:30 (145 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...

Pelin Çift ile İyi Fikir
Saat: 13:30 - 15:35 (125 dakika) c
Tür: Eğlence
Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.

1'de Bugün
Saat: 15:35 - 15:45 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Aileler Yarışıyor
Saat: 15:45 - 17:45 (120 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Bir dönemin sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor yeniden ekranlarda...

İmparatoriçe Ki
Saat: 17:45 - 19:00 (75 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Yuan Hanedanlığı'na 37 yıl hükmeden Demir Leydi lakaplı Ki'nin hayatı...

Ana Haber
Saat: 19:00 - 19:55 (55 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Doğrusu Ne?
Saat: 19:55 - 20:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?

Vuslat
Saat: 20:00 - 22:30 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet:

Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Saat: 22:30 - 00:00 (90 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Yaratılışa ait sırlar; bilim, din, semboller, tarihi gerçekler ve kadim bilgiler ışığında sorgulanıyor.

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