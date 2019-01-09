TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar ve diziler var?
TRT 1 yayın akışındaki değişiklik gözlerden kaçmadı. Özellikle Diriliş Ertuğrul yerine yeni dizi Vuslat’ın tekrar bölümünün olması dikkat çekti. Peki, TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar ve diziler var?
TRT 1 yayın akışı televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Haber bültenleri, diziler, filmler ve spor programları gibi birçok içeriğin yer aldığı TRT 1 yayın akışı, içerisinde bu akşam hangi programların bulunduğu araştırılıyor. İşte, 9 Ocak tarihli TRT 1 yayın akışı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
Seksenler
Saat: 01:45 - 03:10 (85 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...
İyilik Kulübü
Saat: 03:10 - 04:20 (70 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Her bölümde özel durumu olan bir çocuğun hayali gerçekleştiriliyor.
Aileler Yarışıyor
Saat: 04:20 - 05:50 (90 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Bir dönemin sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor yeniden ekranlarda...
Misafirim Var
Saat: 05:50 - 07:10 (80 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.
İmparatoriçe Ki
Saat: 07:10 - 08:15 (65 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Yuan Hanedanlığı'na 37 yıl hükmeden Demir Leydi lakaplı Ki'nin hayatı...
Yeşil Deniz
Saat: 08:15 - 10:55 (160 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Küçük bir Ege kasabasında yaşanan birbirinden komik olaylar...
1'de Bugün
Saat: 10:55 - 11:05 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Seksenler
Saat: 11:05 - 13:30 (145 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...
Pelin Çift ile İyi Fikir
Saat: 13:30 - 15:35 (125 dakika) c
Tür: Eğlence
Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.
1'de Bugün
Saat: 15:35 - 15:45 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Aileler Yarışıyor
Saat: 15:45 - 17:45 (120 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Bir dönemin sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor yeniden ekranlarda...
İmparatoriçe Ki
Saat: 17:45 - 19:00 (75 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Yuan Hanedanlığı'na 37 yıl hükmeden Demir Leydi lakaplı Ki'nin hayatı...
Ana Haber
Saat: 19:00 - 19:55 (55 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Doğrusu Ne?
Saat: 19:55 - 20:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?
Vuslat
Saat: 20:00 - 22:30 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet:
Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Saat: 22:30 - 00:00 (90 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Yaratılışa ait sırlar; bilim, din, semboller, tarihi gerçekler ve kadim bilgiler ışığında sorgulanıyor.
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