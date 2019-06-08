TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var? 8 Haziran TRT 1 yayın akışı
Trt 1 yayın akışı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2019 Avrupa Şampiyonası karşılaşmalarının yayın hakkını elinde bulunduran TRT 1’in yayın akışında bugün önemli bir mücadele var. Peki, TRT 1 yayın akışında bugün başka hangi programlar var? 8 Haziran TRT 1 yayın akışı
TRT 1 yayın akışı televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Haber bültenleri, diziler, filmler ve spor programları gibi birçok içeriğin yer aldığı TRT1’de bugün A Milli Futbol Takımımız ve Fransa’nın mücadelesi var. İşte, Türkiye- Fransa maçının saati ve diğer programlar…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
Tabula Rosa
Saat: 00:35 - 02:25 (110 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Geçici hafıza kaybı yaşayan genç bir kadınla ona yardım eden geç adamın aşk öyküsü...
Tek Yürek
Saat: 02:25 - 04:55 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Buz hokeyi koçu Halit'in mahallesine dönmesiyle birlikte değişen hayatlar...
Seksenler
Saat: 04:55 - 06:35 (100 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...
Ömür Dediğin
Saat: 06:35 - 07:05 (30 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Çocukları evden ayrıldıktan sonra yalnız yaşamak zorunda kalan yaşlıların öyküsüne yer veriliyor.
Beni Böyle Sev
Saat: 07:05 - 09:45 (160 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Yolları İstanbul'da kesişen Ömer'le Ayşem'in aşk öyküsü...
Tozkoparan
Saat: 09:45 - 12:20 (155 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Küçük Mete'nin hastalıktan kahramanlığa uzanan hikâyesi...
Dengi Dengine
Saat: 12:20 - 14:30 (130 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ramazan davulcusu olarak çalışmaya başlayan rock müzisyenlerinin hikayesi...
Dengi Dengine
Saat: 14:30 - 16:30 (120 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ramazan davulcusu olarak çalışmaya başlayan rock müzisyenlerinin hikayesi...
Dengi Dengine
Saat: 16:30 - 19:00 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ramazan davulcusu olarak çalışmaya başlayan rock müzisyenlerinin hikayesi...
Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Dinozor
Saat: 20:00 - 21:45 (105 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Dinozor Aladar ve arkadaşlarının macera dolu yolculuğu...
Türkiye - Fransa
Saat: 21:45 - 22:30 (45 dakika) c
Tür: Spor
Özet: UEFA Avrupa Şampiyonası eleme maçı...
Devre Arası
Saat: 22:30 - 22:45 (15 dakika)
Tür: Spor
Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.
Türkiye - Fransa
Saat: 22:45 - 23:45 (60 dakika) c
Tür: Spor
Özet: UEFA Avrupa Şampiyonası eleme maçı...
Son Takla
Saat: 23:45 - 01:45 (120 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Yıllar sonra memleketine dönen Trabzonlu Cemil'in aile, aşk ve futbol hayatı...
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