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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
08.06.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var? 8 Haziran TRT 1 yayın akışı

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TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var? 8 Haziran TRT 1 yayın akışı

Trt 1 yayın akışı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2019 Avrupa Şampiyonası karşılaşmalarının yayın hakkını elinde bulunduran TRT 1’in yayın akışında bugün önemli bir mücadele var. Peki, TRT 1 yayın akışında bugün başka hangi programlar var? 8 Haziran TRT 1 yayın akışı

TRT 1 yayın akışı televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Haber bültenleri, diziler, filmler ve spor programları gibi birçok içeriğin yer aldığı TRT1’de bugün A Milli Futbol Takımımız ve Fransa’nın mücadelesi var. İşte, Türkiye- Fransa maçının saati ve diğer programlar…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Tabula Rosa
Saat: 00:35 - 02:25 (110 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Geçici hafıza kaybı yaşayan genç bir kadınla ona yardım eden geç adamın aşk öyküsü...

Tek Yürek
Saat: 02:25 - 04:55 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Buz hokeyi koçu Halit'in mahallesine dönmesiyle birlikte değişen hayatlar...

Seksenler
Saat: 04:55 - 06:35 (100 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...

Ömür Dediğin
Saat: 06:35 - 07:05 (30 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Çocukları evden ayrıldıktan sonra yalnız yaşamak zorunda kalan yaşlıların öyküsüne yer veriliyor.

Beni Böyle Sev
Saat: 07:05 - 09:45 (160 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Yolları İstanbul'da kesişen Ömer'le Ayşem'in aşk öyküsü...

Tozkoparan
Saat: 09:45 - 12:20 (155 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Küçük Mete'nin hastalıktan kahramanlığa uzanan hikâyesi...

Dengi Dengine
Saat: 12:20 - 14:30 (130 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ramazan davulcusu olarak çalışmaya başlayan rock müzisyenlerinin hikayesi...

Dengi Dengine
Saat: 14:30 - 16:30 (120 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ramazan davulcusu olarak çalışmaya başlayan rock müzisyenlerinin hikayesi...

Dengi Dengine
Saat: 16:30 - 19:00 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ramazan davulcusu olarak çalışmaya başlayan rock müzisyenlerinin hikayesi...

Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Dinozor
Saat: 20:00 - 21:45 (105 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Dinozor Aladar ve arkadaşlarının macera dolu yolculuğu...

Türkiye - Fransa
Saat: 21:45 - 22:30 (45 dakika) c
Tür: Spor
Özet: UEFA Avrupa Şampiyonası eleme maçı...

Devre Arası
Saat: 22:30 - 22:45 (15 dakika)
Tür: Spor
Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.

Türkiye - Fransa
Saat: 22:45 - 23:45 (60 dakika) c
Tür: Spor
Özet: UEFA Avrupa Şampiyonası eleme maçı...

Son Takla
Saat: 23:45 - 01:45 (120 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Yıllar sonra memleketine dönen Trabzonlu Cemil'in aile, aşk ve futbol hayatı...


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