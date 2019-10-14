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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
Haber Giriş: 14.10.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var?

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TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var?

TRT 1'in 14 Ekim tarihli yayın akışı televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Özellikle Fransa- Türkiye maçının yayın saatini kaçırmak istemeyenler internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Fransa- Türkiye maçı saat kaçta başlayacak? TRT 1 Yayın Akışında bugün hangi programlar var?

Pek çok dizi ve programın yayın hakkını elinde bulunduran TRT1’in 14 Ekim tarihli yayın akışında önemli bir mücadele var. A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Fransa'yla karşı karşıya gelecek. Peki, TRT 1 yayın akışında bugün başka hangi programlar var?

TRT 1 Yayın Akışında bugün hangi programlar var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Diriliş Ertuğrul
Saat: 02:35 - 04:45 (130 dakika)
Özet: Ertuğrul Gazi ve bir milletin diriliş hikâyesi anlatılıyor.

Beni Böyle Sev
Saat: 04:45 - 06:10 (85 dakika)
Özet: Yolları İstanbul'da kesişen Ömer'le Ayşem'in aşk öyküsü...

Aileler Yarışıyor
Saat: 06:10 - 08:00 (110 dakika)
Özet: Bir dönemin sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor yeniden ekranlarda...

Benim Adım Melek
Saat: 08:00 - 11:45 (225 dakika)
Özet: Yaşadığı tüm zorluklara rağmen çocukları için hayat sımsıkı tutunan bir annenin hikayesi...

İmparatoriçe Ki
Saat: 11:45 - 13:00 (75 dakika)
Özet: Yuan Hanedanlığı'na 37 yıl hükmeden Demir Leydi lakaplı Ki'nin hayatı...
Aileler Yarışıyor
Saat: 13:00 - 15:00 (120 dakika)
Özet: Bir dönemin sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor yeniden ekranlarda...

İncir Ağacı
15:00 - 17:30 (150 dakika)
Özet: 70'li yıllarda İstanbul'da yaşayan Ocak Ailesi'nin hikayesi...

Seksenler
Saat: 17:30 - 18:55 (85 dakika)
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...

Doğrusu Ne?
Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?

Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika)
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Seksenler
Saat: 20:00 - 21:45 (105 dakika)
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...

Fransa – Türkiye
Saat: 21:45 - 22:30 (45 dakika)
Özet: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup karşılaşması...

Devre Arası
Saat: 22:30 - 22:45 (15 dakika)
Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.

Fransa – Türkiye
Saat: 22:45 - 23:45 (60 dakika)
Tür: Spor
Özet: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup karşılaşması...

Vuslat
Saat: 23:45 - 02:25 (160 dakika)Tür: Dizi
Özet: İyi insan olmak için çıkılan yolda yaşanan gizemli bir aşk yolculuğu anlatılıyor.

 

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