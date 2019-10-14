TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var?
TRT 1'in 14 Ekim tarihli yayın akışı televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Özellikle Fransa- Türkiye maçının yayın saatini kaçırmak istemeyenler internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Fransa- Türkiye maçı saat kaçta başlayacak? TRT 1 Yayın Akışında bugün hangi programlar var?
Pek çok dizi ve programın yayın hakkını elinde bulunduran TRT1’in 14 Ekim tarihli yayın akışında önemli bir mücadele var. A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Fransa'yla karşı karşıya gelecek. Peki, TRT 1 yayın akışında bugün başka hangi programlar var?
TRT 1 Yayın Akışında bugün hangi programlar var?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
Diriliş Ertuğrul
Saat: 02:35 - 04:45 (130 dakika)
Özet: Ertuğrul Gazi ve bir milletin diriliş hikâyesi anlatılıyor.
Beni Böyle Sev
Saat: 04:45 - 06:10 (85 dakika)
Özet: Yolları İstanbul'da kesişen Ömer'le Ayşem'in aşk öyküsü...
Aileler Yarışıyor
Saat: 06:10 - 08:00 (110 dakika)
Özet: Bir dönemin sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor yeniden ekranlarda...
Benim Adım Melek
Saat: 08:00 - 11:45 (225 dakika)
Özet: Yaşadığı tüm zorluklara rağmen çocukları için hayat sımsıkı tutunan bir annenin hikayesi...
İmparatoriçe Ki
Saat: 11:45 - 13:00 (75 dakika)
Özet: Yuan Hanedanlığı'na 37 yıl hükmeden Demir Leydi lakaplı Ki'nin hayatı...
Aileler Yarışıyor
Saat: 13:00 - 15:00 (120 dakika)
Özet: Bir dönemin sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor yeniden ekranlarda...
İncir Ağacı
15:00 - 17:30 (150 dakika)
Özet: 70'li yıllarda İstanbul'da yaşayan Ocak Ailesi'nin hikayesi...
Seksenler
Saat: 17:30 - 18:55 (85 dakika)
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...
Doğrusu Ne?
Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?
Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika)
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Seksenler
Saat: 20:00 - 21:45 (105 dakika)
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...
Fransa – Türkiye
Saat: 21:45 - 22:30 (45 dakika)
Özet: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup karşılaşması...
Devre Arası
Saat: 22:30 - 22:45 (15 dakika)
Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.
Fransa – Türkiye
Saat: 22:45 - 23:45 (60 dakika)
Tür: Spor
Özet: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup karşılaşması...
Vuslat
Saat: 23:45 - 02:25 (160 dakika)Tür: Dizi
Özet: İyi insan olmak için çıkılan yolda yaşanan gizemli bir aşk yolculuğu anlatılıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle