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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
19.01.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var?

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TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var?

TRT 1 yayın akışı hafta sonunda da televizyon izleyicileri tarafından takip ediliyor. Özellikle diziseverler TRT 1’in 19 Ocak tarihli yayın akışını merak ediyor. Peki, TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var?

Kanallar zaman zaman yayın akışlarında değişikliğe gidebiliyor. Takip ettikleri dizi ve programların yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden izleyiciler, yayın akışlarını inceliyor. Haber bültenleri, diziler, filmler ve spor programları gibi birçok içeriğin yer aldığı TRT1’in 19 Ocak tarihli yayın akışını derledik.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Yedi Güzel Adam
Saat: 00:00 - 02:00 (120 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Yakın tarihimize damga vuran edebiyatçılarımızın edebi yolculukları üzerinden dönemin tarihi dokusu...

Halka
Saat: 02:00 - 04:35 (155 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Mafya, para ve entrikanın hakim olduğu karanlık dünyayı yıkmaya çalışan Cihangir ve Kaan'ın mücadelesi...

Aileler Yarışıyor
Saat: 04:35 - 06:05 (90 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Bir dönemin sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor yeniden ekranlarda...

Ömür Dediğin
Saat: 06:05 - 06:35 (30 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Çocukları evden ayrıldıktan sonra yalnız yaşamak zorunda kalan yaşlıların öyküsüne yer veriliyor.

Beni Böyle Sev
Saat: 06:35 - 08:50 (135 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Yolları İstanbul'da kesişen Ömer'le Ayşem'in aşk öyküsü...

1'de Bugün
Saat: 08:50 - 09:00 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Vuslat
Saat: 09:00 - 11:40 (160 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İyi insan olmak için çıkılan yolda yaşanan gizemli bir aşk yolculuğu anlatılıyor.

Vuslat
Saat: 11:40 - 14:20 (160 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İyi insan olmak için çıkılan yolda yaşanan gizemli bir aşk yolculuğu anlatılıyor.

1'de Bugün
Saat: 14:20 - 14:30 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Savunma Sanatları
Saat: 14:30 - 15:45 (75 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Nehar Eren, dövüş sporların ruhunu anlamak için ana vatanlarına gidiyor, tanınan ustalardan eğitim alıyor ve yaşamlarına dahil oluyor.

Halka
Saat: 15:45 - 19:00 (195 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Mafya, para ve entrikanın hakim olduğu karanlık dünyayı yıkmaya çalışan Cihangir ve Kaan'ın mücadelesi...

Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Kalk Gidelim
Saat: 20:00 - 00:00 (240 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...

 

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