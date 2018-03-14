TRT 1 yayın akışı içerisinde neler yer alıyor?

TRT yayın akışı içerisinde 14 Mart Çarşamba günü birçok program yer alıyor. 14 Mart TRT canlı yayın akışı içerinde yer alan programlar arasında haber, dizi, hobi gibi programlar yer alıyor. İşte, 14 Mart TRT 1 yayın akışı ve bu akşam hangi programların yer aldığına dair detaylı bilgiler
14 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1 yayın akışı içerisinde bugün ağırlıklı olarak dizi, haber ve yaşam programları yer alacak.
Aslan Ailem
Saat: 00:45 - 02:55 (130 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Babası yurt dışına kaçan Burcu'nun yolu Aslan ailesiyle kesişir.
Böyle Bitmesin
Saat: 02:55 - 04:35 (100 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aile Masası şefi Nisa, ekibiyle birlikte zorlu vakaların üstesinden geliyor.
Evlilik Okulu
Saat: 04:35 - 06:05 (90 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Birbirinden keyifli yarışmalar, renkli görüntüler ve evlilikleri kurtaracak tüyolar...
Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
Saat: 06:05 - 07:20 (75 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sağlıklı yaşama dair her şey konuşuluyor.
Böyle Bitmesin
Saat: 07:20 - 09:35 (135 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aile Masası şefi Nisa, ekibiyle birlikte zorlu vakaların üstesinden geliyor.
1'de Bugün
Saat: 09:35 - 09:45 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Hangimiz Sevmedik
Saat: 09:45 - 12:40 (175 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İstanbul'un sevgiyi, dostluğu, bağlılığı kaybetmemiş, bir aile gibi yaşayan küçük bir mahallesinde yaşanan olaylar...
Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
Saat: 12:40 - 14:30 (110 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sağlıklı yaşama dair her şey konuşuluyor.
Evlilik Okulu
Saat: 14:30 - 16:25 (115 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Birbirinden keyifli yarışmalar, renkli görüntüler ve evlilikleri kurtaracak tüyolar...
1'de Bugün
Saat: 16:25 - 16:35 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Aslan Ailem
Saat: 16:35 - 18:50 (135 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Babası yurt dışına kaçan Burcu'nun yolu Aslan ailesiyle kesişir.
Doğrusu Ne?
Saat: 18:50 - 18:55 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?
Hava Durumu
Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Yurtta tüm illerin, dünyada ise bazı merkezlerin hava durumu veriliyor.
Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Diriliş Ertuğrul
Saat: 20:00 - 23:45 (225 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ertuğrul Gazi ve bir milletin diriliş hikâyesi anlatılıyor.
Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Saat: 23:45 - 01:15 (90 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Yaratılışa ait sırlar; bilim, din, semboller, tarihi gerçekler ve kadim bilgiler ışığında sorgulanıyor.
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