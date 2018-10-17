TRT 1 yayın akışı içerisinde neler var? 17 Ekim TRT yayın akışı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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17.10.2018 - 09:18, Son Güncelleme:

TRT 1 yayın akışı içerisinde neler var? 17 Ekim TRT yayın akışı

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TRT 1 yayın akışı içerisinde neler var? 17 Ekim TRT yayın akışı

TRT canlı yayın akışı içerisinde yer alan programlar, diziler ve bültenler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 17 Ekim tarihli yayın akışını sorgulamaya başladı. TRT 1 yayın akışı içerisinde akşam kuşağında neler yer aldığı, kurumun yayımladığı günlük program listesi ile kolayca öğrenilebilecek. İşte, 17 Ekim TRT 1 yayın akışı ve detaylı bilgiler

TRT 1 yayın akışı içerisinde 17 Ekim tarihinde nelerin yer aldığı sorgulanmaya devam ediliyor. Birçok dizi ve programa ev sahipliği yapan TRT 1, gün içerisindeki akış listesini kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. İşte, 17 Ekim Çarşamba gününe ait TRT 1 yayın akışı bilgileri

17 EKİM ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

Misafirim Var
Saat: 01:35 - 02:45 (70 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.

Leyla ile Mecnun
Saat: 02:45 - 04:05 (80 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aynı gün, aynı hastanede doğan Leyla ile Mecnun, yıllar sonra tekrar karşılaşır.

Kalk Gidelim
Saat: 04:05 - 05:55 (110 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...

Hangimiz Sevmedik
Saat: 05:55 - 08:35 (160 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İstanbul'un sevgiyi, dostluğu, bağlılığı kaybetmemiş, bir aile gibi yaşayan küçük bir mahallesinde yaşanan olaylar...

1'de Bugün
Saat: 08:35 - 08:45 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Böyle Bitmesin
Saat: 08:45 - 11:00 (135 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aile Masası şefi Nisa, ekibiyle birlikte zorlu vakaların üstesinden geliyor.

Misafirim Var
Saat: 11:00 - 12:45 (105 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.

Pelin Çift ile İyi Fikir
Saat: 12:45 - 14:45 (120 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.

1'de Bugün
Saat: 14:45 - 14:55 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Leyla ile Mecnun
Saat: 14:55 - 16:45 (110 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aynı gün, aynı hastanede doğan Leyla ile Mecnun, yıllar sonra tekrar karşılaşır.

Kalk Gidelim
Saat: 16:45 - 18:55 (130 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...

Doğrusu Ne?
Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?

Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:40 (100 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Diriliş Ertuğrul
Saat: 20:40 - 22:35 (115 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ertuğrul Gazi ve bir milletin diriliş hikâyesi anlatılıyor.

Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Saat: 22:35 - 00:00 (85 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Yaratılışa ait sırlar; bilim, din, semboller, tarihi gerçekler ve kadim bilgiler ışığında sorgulanıyor.

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