TRT 1 yayın akışı içerisinde neler var? 10 Ekim TRT yayın akışı
TRT 1 yayın akışı, 10 Ekim Çarşamba gününün yayın akışı ile merak konusu olmaya başladı. İçerisinde dizi, film, sağlık programları, haber bültenleri ve birçok programı barındıran TRT 1 yayın akışı, günün sorgulanan konusu olmaya başladı. Peki, özellikle yeni sezon dizileri ve spor müsabakalarıyla araştırılan TRT 1 yayın akışı içerisinde 10 Ekim Çarşamba günü neler yer alıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TRT 1 yayın akışı, özellikle yayınlanan dizilerin yeni bölüm durumlarını merak eden vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İçerisinde birçok program barındıran 10 Ekim TRT 1 yayın akışı, günün sorgulanan konuları arasında yer alıyor. İşte, 10 Ekim TRT 1 yayın akışı hakkında bazı bilgiler
10 EKİM ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
10 Ekim Çarşamba gününe ait TRT 1 yayın akışı içerisinde aşağıdaki programlar yer alıyor;
Böyle Bitmesin
Saat: 01:55 - 03:30 (95 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aile Masası şefi Nisa, ekibiyle birlikte zorlu vakaların üstesinden geliyor.
Kalk Gidelim
Saat: 03:30 - 06:10 (160 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...
Hangimiz Sevmedik
Saat: 06:10 - 08:30 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İstanbul'un sevgiyi, dostluğu, bağlılığı kaybetmemiş, bir aile gibi yaşayan küçük bir mahallesinde yaşanan olaylar...
1'de Bugün
Saat: 08:30 - 08:40 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Böyle Bitmesin
Saat: 08:40 - 11:00 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aile Masası şefi Nisa, ekibiyle birlikte zorlu vakaların üstesinden geliyor.
Misafirim Var
Saat: 11:00 - 12:45 (105 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.
Pelin Çift ile İyi Fikir
Saat: 12:45 - 14:45 (120 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.
1'de Bugün
Saat: 14:45 - 14:55 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Leyla ile Mecnun
Saat: 14:55 - 16:50 (115 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aynı gün, aynı hastanede doğan Leyla ile Mecnun, yıllar sonra tekrar karşılaşır.
Kalk Gidelim
Saat: 16:50 - 18:55 (125 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...
Doğrusu Ne?
Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?
Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Payitaht Abdülhamid
Saat: 20:00 - 23:30 (210 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Osmanlı İmparatorluğu'nun var olma mücadelesi verdiği dönemde tahta çıkan Sultan Abdülhamid'in öyküsü...
Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Saat: 23:30 - 01:00 (90 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Yaratılışa ait sırlar; bilim, din, semboller, tarihi gerçekler ve kadim bilgiler ışığında sorgulanıyor.
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