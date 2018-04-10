TRT 1 canlı yayın akışı içerisinde neler var? Hangi maç TRT'de?
TRT 1 canlı yayın akışı içerisinde yer alan programlar, 10 Nisan akşamı araştırılmaya başlandı. Zaman zaman futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Şampiyonlar Ligi müsabakalarının ekrana gelmesi dolayısıyla sorgulanan TRT 1 canlı yayın akışı, merakla sorgulanmaya başlandı. Peki, TRT 1 canlı yayın akışı içerisinde neler yer alıyor? TRT'de hangi maçlar yer alıyor? İşte detaylı bilgiler
TRT 1 yayın akışı futbol müsabakalarını takip eden vatandaşların merakla araştırdığı konu oldu. 10 Nisan akşamı herhangi bir müsabakanın yer alıp almadığını merak eden vatandaşlar, TRT 1 yayın akışı sorgulamalarını gerçekleştirdi. İşte, 10 Nisan TRT 1 canlı yayın akışı hakkında detaylı bilgiler
10 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI
Pelin Çift ile İyi Fikir
Saat: 01:00 - 03:00 (120 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.
1'de Bugün
Saat: 03:00 - 03:10 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Kalk Gidelim
Saat: 03:10 - 05:25 (135 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...
Misafirim Var
Saat: 05:25 - 06:40 (75 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.
1'de Bugün
Saat: 06:40 - 06:50 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Hangimiz Sevmedik
Saat: 06:50 - 09:15 (145 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İstanbul'un sevgiyi, dostluğu, bağlılığı kaybetmemiş, bir aile gibi yaşayan küçük bir mahallesinde yaşanan olaylar...
Pelin Çift ile İyi Fikir
Saat: 09:15 - 11:30 (135 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.
1'de Bugün
Saat: 11:30 - 11:40 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Misafirim Var
Saat: 11:40 - 13:15 (95 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.
Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
Saat: 13:15 - 14:45 (90 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sağlıklı yaşama dair her şey konuşuluyor.
Evlilik Okulu
Saat: 14:45 - 16:45 (120 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Birbirinden keyifli yarışmalar, renkli görüntüler ve evlilikleri kurtaracak tüyolar...
Aslan Ailem
Saat: 16:45 - 18:50 (125 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Babası yurt dışına kaçan Burcu'nun yolu Aslan ailesiyle kesişir.
Doğrusu Ne?
Saat: 18:50 - 18:55 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?
Hava Durumu
Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Yurtta tüm illerin, dünyada ise bazı merkezlerin hava durumu veriliyor.
Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
1 Gün Kala
Saat: 20:00 - 20:55 (55 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Hayatımıza yön veren günler vardır. Tekrarı olmayan anlar... O anlara 1 Gün Kala neler yaşanıyor?
UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
Saat: 20:55 - 21:40 (45 dakika)
Tür: Spor
Özet: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmaların geniş özetleri ekrana geliyor.
Roma - Barcelona
Saat: 21:40 - 22:30 (50 dakika) c
Tür: Spor
Özet: Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması...
Devre Arası
Saat: 22:30 - 22:45 (15 dakika)
Tür: Spor
Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.
Roma - Barcelona
Saat: 22:45 - 23:45 (60 dakika) c
Tür: Spor
Özet: Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması...
Vatan İçin
Saat: 23:45 - 00:15 (30 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi sırasında Ankara'da bulunan emniyet güçlerinin verdiği mücadele...
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