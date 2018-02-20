TRT 1 canlı yayın akışı içerisinde hangi programlar var? 20 Şubat TRT yayın akışı

TRT 1 yayın akışı, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Bayern Münih ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın maçını izlemek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Son 16 turu ilk maçından galibiyetle ayrılarak İstanbul'daki maça avantajla çıkmak isteyen Beşiktaş, Bayern Münih karşısında ciddi bir mücadele verecek. Peki, 20 Şubat TRT 1 yayın akışı içerisinde bu karşılaşma yer alıyor mu? İşte, o detaylar
TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇERİSİNDE HANGİ PROGRAMLAR VAR?
Evlilik Okulu
Saat: 01:00 - 02:30 (90 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Birbirinden keyifli yarışmalar, renkli görüntüler ve evlilikleri kurtaracak tüyolar...
1'de Bugün
Saat: 02:30 - 02:40 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Hangimiz Sevmedik
Saat: 02:40 - 04:45 (125 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İstanbul'un sevgiyi, dostluğu, bağlılığı kaybetmemiş, bir aile gibi yaşayan küçük bir mahallesinde yaşanan olaylar...
Evlilik Okulu
Saat: 04:45 - 06:15 (90 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Birbirinden keyifli yarışmalar, renkli görüntüler ve evlilikleri kurtaracak tüyolar...
Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
Saat: 06:15 - 07:30 (75 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sağlıklı yaşama dair her şey konuşuluyor.
Böyle Bitmesin
Saat: 07:30 - 09:40 (130 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aile Masası şefi Nisa, ekibiyle birlikte zorlu vakaların üstesinden geliyor.
1'de Bugün
Saat: 09:40 - 09:50 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Hangimiz Sevmedik
Saat: 09:50 - 12:40 (170 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İstanbul'un sevgiyi, dostluğu, bağlılığı kaybetmemiş, bir aile gibi yaşayan küçük bir mahallesinde yaşanan olaylar...
Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
Saat: 12:40 - 14:30 (110 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sağlıklı yaşama dair her şey konuşuluyor.
Evlilik Okulu
Saat: 14:30 - 16:30 (120 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Birbirinden keyifli yarışmalar, renkli görüntüler ve evlilikleri kurtaracak tüyolar...
1'de Bugün
Saat: 16:30 - 16:40 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Seksenler
Saat: 16:40 - 18:55 (135 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...
Doğrusu Ne?
Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?
Ana Haber
Saat: 19:00 - 19:55 (55 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Hava Durumu
Saat: 19:55 - 20:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Yurtta tüm illerin, dünyada ise bazı merkezlerin hava durumu veriliyor.
Alija
Saat: 20:00 - 22:40 (160 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Bosna Hersek'in efsane lideri Aliya İzzetbegoviç'in hayat hikayesi...
Bayern Munih - Beşiktaş
Saat: 22:40 - 23:30 (50 dakika) c
Tür: Spor
Özet: Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşması...
Devre Arası
Saat: 23:30 - 23:45 (15 dakika)
Tür: Spor
Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.
Bayern Munih - Beşiktaş
Saat: 23:45 - 00:45 (60 dakika) c
Tür: Spor
Özet: Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşması...
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİTRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa 11.958 V 27500 5/6
Türksat 3A Doğu 42ºE / Türkiye - Orta Asya 11.096 H 30000 5/6
Eutelsat 7A 7ºE - (11.533) 11.533 V 30000 5/6
D-Smart 26
Digitürk 23
Tivibu 22
Kablo TV 22
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