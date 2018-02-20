TRT 1 canlı yayın akışı içerisinde hangi programlar var? 20 Şubat TRT yayın akışı

TRT 1 yayın akışı, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Bayern Münih ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın maçını izlemek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Son 16 turu ilk maçından galibiyetle ayrılarak İstanbul'daki maça avantajla çıkmak isteyen Beşiktaş, Bayern Münih karşısında ciddi bir mücadele verecek. Peki, 20 Şubat TRT 1 yayın akışı içerisinde bu karşılaşma yer alıyor mu? İşte, o detaylar

TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇERİSİNDE HANGİ PROGRAMLAR VAR?

Evlilik Okulu

Saat: 01:00 - 02:30 (90 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Birbirinden keyifli yarışmalar, renkli görüntüler ve evlilikleri kurtaracak tüyolar...

1'de Bugün

Saat: 02:30 - 02:40 (10 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Hangimiz Sevmedik

Saat: 02:40 - 04:45 (125 dakika)

Tür: Dizi

Özet: İstanbul'un sevgiyi, dostluğu, bağlılığı kaybetmemiş, bir aile gibi yaşayan küçük bir mahallesinde yaşanan olaylar...

Evlilik Okulu

Saat: 04:45 - 06:15 (90 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Birbirinden keyifli yarışmalar, renkli görüntüler ve evlilikleri kurtaracak tüyolar...

Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

Saat: 06:15 - 07:30 (75 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Sağlıklı yaşama dair her şey konuşuluyor.

Böyle Bitmesin

Saat: 07:30 - 09:40 (130 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aile Masası şefi Nisa, ekibiyle birlikte zorlu vakaların üstesinden geliyor.

1'de Bugün

Saat: 09:40 - 09:50 (10 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Hangimiz Sevmedik

Saat: 09:50 - 12:40 (170 dakika)

Tür: Dizi

Özet: İstanbul'un sevgiyi, dostluğu, bağlılığı kaybetmemiş, bir aile gibi yaşayan küçük bir mahallesinde yaşanan olaylar...

Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

Saat: 12:40 - 14:30 (110 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Sağlıklı yaşama dair her şey konuşuluyor.

Evlilik Okulu

Saat: 14:30 - 16:30 (120 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Birbirinden keyifli yarışmalar, renkli görüntüler ve evlilikleri kurtaracak tüyolar...

1'de Bugün

Saat: 16:30 - 16:40 (10 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Seksenler

Saat: 16:40 - 18:55 (135 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...

Doğrusu Ne?

Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?

Ana Haber

Saat: 19:00 - 19:55 (55 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Hava Durumu

Saat: 19:55 - 20:00 (5 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Yurtta tüm illerin, dünyada ise bazı merkezlerin hava durumu veriliyor.

Alija

Saat: 20:00 - 22:40 (160 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Bosna Hersek'in efsane lideri Aliya İzzetbegoviç'in hayat hikayesi...

Bayern Munih - Beşiktaş

Saat: 22:40 - 23:30 (50 dakika) c

Tür: Spor

Özet: Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşması...

Devre Arası

Saat: 23:30 - 23:45 (15 dakika)

Tür: Spor

Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.

Bayern Munih - Beşiktaş

Saat: 23:45 - 00:45 (60 dakika) c

Tür: Spor

Özet: Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşması...

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİTRT 1 FREKANS BİLGİLERİ



Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa 11.958 V 27500 5/6

Türksat 3A Doğu 42ºE / Türkiye - Orta Asya 11.096 H 30000 5/6

Eutelsat 7A 7ºE - (11.533) 11.533 V 30000 5/6

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