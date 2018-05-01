TRT 1 canlı yayın akışı 1 Mayıs listesinde neler var?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriTRT 1 canlı yayın akışı 1 Mayıs listesinde neler var?
GeriTelevizyon TRT 1 canlı yayın akışı 1 Mayıs listesinde neler var?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
01.05.2018 - 15:06, Son Güncelleme:

TRT 1 canlı yayın akışı 1 Mayıs listesinde neler var?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TRT 1 canlı yayın akışı 1 Mayıs listesinde neler var?

TRT 1 yayın akışı, içerisinde barındırdığı onlarca program ile izleyicilerin merak ettiği husus oluyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde diziden eğlenceye, yaşam ve hobiden spora kadar birçok tür bir arada yer alıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçlarının da yayınlandığı kanal olan TRT 1 yayın akışı içerisinde 1 Mayıs'ta hangi programlar yer alıyor? İşte, detaylı bilgiler

1 Mayıs TRT 1 yayın akışı, özellikle sporseverlerin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Haber bülteni, dizi, eğlence ve spor müsabakalarının da yer aldığı 1 Mayıs TRT 1 yayın akışı içerisinde Real Madrid Bayern Münih maçı önem arz ediyor. İşte, 1 Mayıs TRT 1 yayın akışı listesi detayları

1 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI

Pelin Çift ile İyi Fikir
Saat: 01:10 - 03:10 (120 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.

Kalk Gidelim
Saat: 03:10 - 05:25 (135 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...

Misafirim Var
Saat: 05:25 - 06:40 (75 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.

1'de Bugün
Saat: 06:40 - 06:50 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Hangimiz Sevmedik
Saat: 06:50 - 09:15 (145 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İstanbul'un sevgiyi, dostluğu, bağlılığı kaybetmemiş, bir aile gibi yaşayan küçük bir mahallesinde yaşanan olaylar...

Pelin Çift ile İyi Fikir
Saat: 09:15 - 11:30 (135 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.

Misafirim Var
Saat: 11:30 - 13:25 (115 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.

Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
Saat: 13:25 - 14:55 (90 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sağlıklı yaşama dair her şey konuşuluyor.

Evlilik Okulu
Saat: 14:55 - 16:55 (120 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Birbirinden keyifli yarışmalar, renkli görüntüler ve evlilikleri kurtaracak tüyolar...

1'de Bugün
Saat: 16:55 - 17:05 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...

Kalk Gidelim
Saat: 17:05 - 18:50 (105 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...

Doğrusu Ne?
Saat: 18:50 - 18:55 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?

Hava Durumu
Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Yurtta tüm illerin, dünyada ise bazı merkezlerin hava durumu veriliyor.

Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Kupa 2018'e Doğru
Saat: 20:00 - 21:05 (65 dakika)
Tür: Spor
Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası ile ilgili önemli bilgiler Kupa 2018'e Doğru programında ele alınıyor.

Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
Saat: 21:05 - 21:40 (35 dakika)
Tür: Spor
Özet: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmaların geniş özetleri ekrana geliyor.

Real Madrid - Bayern Munich
Saat: 21:40 - 22:30 (50 dakika) c
Tür: Spor
Özet: Şampiyonlar Ligi'nde erken final...

Devre Arası
Saat: 22:30 - 22:45 (15 dakika)
Tür: Spor
Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.

Real Madrid - Bayern Munich
Saat: 22:45 - 23:45 (60 dakika)
Tür: Spor
Özet: Şampiyonlar Ligi'nde erken final...

Payitaht Abdülhamid
Saat: 23:45 - 02:45 (180 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Osmanlı İmparatorluğu'nun var olma mücadelesi verdiği dönemde tahta çıkan Sultan Abdülhamid'in öyküsü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Erkekler bazen çok güzel özür diler: Affedilmek için yazılmış 6 kült parça

Ameliyatla değil sporla

'Ben de bir işçiydim, sonra işveren oldum'

SPONSORLU

Kendi yolunu çizmiş kadınların ilham veren hikayeleri