TRT 1 canlı yayın akışı 1 Mayıs listesinde neler var?
TRT 1 yayın akışı, içerisinde barındırdığı onlarca program ile izleyicilerin merak ettiği husus oluyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde diziden eğlenceye, yaşam ve hobiden spora kadar birçok tür bir arada yer alıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçlarının da yayınlandığı kanal olan TRT 1 yayın akışı içerisinde 1 Mayıs'ta hangi programlar yer alıyor? İşte, detaylı bilgiler
1 Mayıs TRT 1 yayın akışı, özellikle sporseverlerin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Haber bülteni, dizi, eğlence ve spor müsabakalarının da yer aldığı 1 Mayıs TRT 1 yayın akışı içerisinde Real Madrid Bayern Münih maçı önem arz ediyor. İşte, 1 Mayıs TRT 1 yayın akışı listesi detayları
1 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI
Pelin Çift ile İyi Fikir
Saat: 01:10 - 03:10 (120 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.
Kalk Gidelim
Saat: 03:10 - 05:25 (135 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...
Misafirim Var
Saat: 05:25 - 06:40 (75 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.
1'de Bugün
Saat: 06:40 - 06:50 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Hangimiz Sevmedik
Saat: 06:50 - 09:15 (145 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İstanbul'un sevgiyi, dostluğu, bağlılığı kaybetmemiş, bir aile gibi yaşayan küçük bir mahallesinde yaşanan olaylar...
Pelin Çift ile İyi Fikir
Saat: 09:15 - 11:30 (135 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Yaratıcı fikirler, hayatımızı kolaylaştıracak küçük bilgiler ekrana geliyor.
Misafirim Var
Saat: 11:30 - 13:25 (115 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Ev sahipleri misafirlerine özel sofralar hazırlıyor, birbirinden lezzetli yemekler izleyicilerle buluşuyor.
Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
Saat: 13:25 - 14:55 (90 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sağlıklı yaşama dair her şey konuşuluyor.
Evlilik Okulu
Saat: 14:55 - 16:55 (120 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Birbirinden keyifli yarışmalar, renkli görüntüler ve evlilikleri kurtaracak tüyolar...
1'de Bugün
Saat: 16:55 - 17:05 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Kalk Gidelim
Saat: 17:05 - 18:50 (105 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İflas bayrağını çeken Mustafa Ali'nin ailesiyle beraber baba ocağına ve özüne dönme serüveni...
Doğrusu Ne?
Saat: 18:50 - 18:55 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?
Hava Durumu
Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Yurtta tüm illerin, dünyada ise bazı merkezlerin hava durumu veriliyor.
Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Kupa 2018'e Doğru
Saat: 20:00 - 21:05 (65 dakika)
Tür: Spor
Özet: FIFA 2018 Dünya Kupası ile ilgili önemli bilgiler Kupa 2018'e Doğru programında ele alınıyor.
Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
Saat: 21:05 - 21:40 (35 dakika)
Tür: Spor
Özet: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmaların geniş özetleri ekrana geliyor.
Real Madrid - Bayern Munich
Saat: 21:40 - 22:30 (50 dakika) c
Tür: Spor
Özet: Şampiyonlar Ligi'nde erken final...
Devre Arası
Saat: 22:30 - 22:45 (15 dakika)
Tür: Spor
Özet: Maçın ilk yarısı değerlendiriliyor.
Real Madrid - Bayern Munich
Saat: 22:45 - 23:45 (60 dakika)
Tür: Spor
Özet: Şampiyonlar Ligi'nde erken final...
Payitaht Abdülhamid
Saat: 23:45 - 02:45 (180 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Osmanlı İmparatorluğu'nun var olma mücadelesi verdiği dönemde tahta çıkan Sultan Abdülhamid'in öyküsü...
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