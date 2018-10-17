Trans bir kadını oynayacak
Avlu dizisinin oyuncu kadrosuna son olarak oyuncu Sevda Dalgıç dahil oldu.
Dalgıç, dizinin orjinalinde (Whentworth) trans bir kadını canlandıran Socratis Otto (Maxine Conway) rolünü Avlu dizisinin Bade’si olarak üstlendi. Rolü çok beğendiğini söyleyen Dalgıç, “Uzun zamandır erkeksi rollerden kaçıyordum, fakat bu bambaşka ve zorlayıcı bir rol” dedi.
Bade karakteri için toplantı yapıldığında, karakterin kaslı olması istenince haftada 4 gün olan spor idmanını 6 güne çıkartıp günde 5 ana öğün yemek yiyerek karaktere fiziksel olarak hazırlanmaya başladı.
Oyunculuğu bıraktığını açıklamasının üzerine yaklaşık 3 sene sonra Avlu dizisine başlaması sorulduğunda, “Hep kendini yenileyen karakterlerin gelmesinden yorulmuştum, aslında benim ki bir tepkiydi, bir çocukça küsme şekli.Fakat Avlu projesi için kalbim hızlı attı, hem Bade karakteri hem oyuncu kadrosu, bu kadar başarılı bir projenin içinde bende olmalıyım dedim.”
Socratis Otto - Sevda Dalgıç
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