Ton sür ton nedir?

Moda terimleri sözlüğünde geçen ton sür ton, son günlerin en sık kullanımlarından terimlerinden biri haline geldi. Peki, bu ton sür ton giyim tam olarak nedir?

Kemer, çanta, kıyafet ve ayakkabıda bir bütün olarak uygulanan ton sür ton, tek bir rengin farklı tonlarının kombininiz üzerinde kullanılmasını ifade ediyor. Renklerin ve modanın sınır tanımadığı bu zamanlarda, ton sür ton kullanımı kendi içinde ustalık isteyen bir giyim tarzı olarak yerini alıyor. Aynı rengin farklı tonlarıyla oluşturacağınız kombinleriniz bir bütün olarak ahenk içinde olmalı. Bu trend, aynı rengin aynı tonunu her üründe kullanmak değil; bir rengi farklı tonunu ahenk içinde kullanmakla yakalayabileceğiniz bir akım.

Örneğin; kahverengi ağırlıklı bir kombin kullanacaksanız, bütün parçalarda aynı tonu kullanmaktan kesinlikle kaçınmalı ve kahverenginin farklı tonlarını parçalarınızda kullanarak giyiminizde başarılı bir ton sür ton uygulamasına imza atabilirsiniz.