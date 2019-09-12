Tolgahan Sayışman'ın oğlunun da oynadığı Şampiyon dizisinin oyuncuları kimler?
TRT ekranlarının yeni dizisi Şampiyon, 12 Eylül Perşembe günü ilk bölümüyle ekranlara ‘merhaba’ diyecek. Tolgahan Sayışman’ın minik oğlu Efehan’ın da oynadığı Şampiyon dizisinin oyuncuları ve karakterleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, Şampiyon dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?
TRT 1’in; yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller’in üstlendiği “Şampiyon”un senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün’ün kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ketche (Hakan Kırvavaç) otururken senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alıyor.
“Şampiyon”un kadrosunda Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erkan Avcı, Halit Özgür Sarı, İlayda Alişan, Mehmet Bozdoğan, Berk Yaygın, Bahar Süer, Volkan Keskin, küçük oyuncu Emir Özyakışır ve Meltem Savcı, Vedat Erincin gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Oyuncular ve Karakterler
Tolgahan Sayışman (Fırat-Kafkas), Erdal Özyağcılar (Yaman), Yıldız Çağrı Atiksoy (Suna), Erkan Avcı (Zafer), Halit Özgür Sarı (Kerem), İlayda Alişan (Neslihan) , Mehmet Bozdoğan (Tansel), Berk Yaygın (Serhat), Bahar Süer (Mücella), Volkan Keskin (Uraz), Emir Özyakışır (Güneş) ve Meltem Savcu (Gülten), Vedat Erincin (Harun)
Şampiyon dizisinin konusu
"Kafkas" lakaplı Fırat Bölükbaşı, gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ama bu fırsat büyük bir trajediye dönüşerek onu bir anda hayatının en karanlık dönemine itmiştir. Oğlu Güneş 7 yaşına geldiğinde ise kaderi onu yine ringe çağırır. Kafkas'ın tutunacağı tek dal olan Güneş'e de annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Hayatla maçını 7 yıl önce kaybeden Kafkas'ın rövanşı kaybetmeye hiç niyeti yoktur. Canı ne kadar acırsa acısın "Şampiyon" yıkılmaz ve hep aynı sözü tekrarlayarak dikilir hayatın karşısına; Bir raunt daha!
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