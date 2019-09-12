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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Tolgahan Sayışman'ın oğlunun da oynadığı Şampiyon dizisinin oyuncuları kimler?

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Tolgahan Sayışman'ın oğlunun da oynadığı Şampiyon dizisinin oyuncuları kimler?

TRT ekranlarının yeni dizisi Şampiyon, 12 Eylül Perşembe günü ilk bölümüyle ekranlara ‘merhaba’ diyecek. Tolgahan Sayışman’ın minik oğlu Efehan’ın da oynadığı Şampiyon dizisinin oyuncuları ve karakterleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, Şampiyon dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

TRT 1’in; yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller’in üstlendiği “Şampiyon”un senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün’ün kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ketche (Hakan Kırvavaç) otururken senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alıyor.

“Şampiyon”un kadrosunda Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erkan Avcı, Halit Özgür Sarı, İlayda Alişan, Mehmet Bozdoğan, Berk Yaygın, Bahar Süer, Volkan Keskin, küçük oyuncu Emir Özyakışır ve Meltem Savcı, Vedat Erincin gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Oyuncular ve Karakterler

Tolgahan Sayışman (Fırat-Kafkas), Erdal Özyağcılar (Yaman), Yıldız Çağrı Atiksoy (Suna), Erkan Avcı (Zafer), Halit Özgür Sarı (Kerem), İlayda Alişan (Neslihan) , Mehmet Bozdoğan (Tansel), Berk Yaygın (Serhat), Bahar Süer (Mücella), Volkan Keskin (Uraz), Emir Özyakışır (Güneş) ve Meltem Savcu (Gülten), Vedat Erincin (Harun)

Şampiyon dizisinin konusu

"Kafkas" lakaplı Fırat Bölükbaşı, gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ama bu fırsat büyük bir trajediye dönüşerek onu bir anda hayatının en karanlık dönemine itmiştir. Oğlu Güneş 7 yaşına geldiğinde ise kaderi onu yine ringe çağırır. Kafkas'ın tutunacağı tek dal olan Güneş'e de annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Hayatla maçını 7 yıl önce kaybeden Kafkas'ın rövanşı kaybetmeye hiç niyeti yoktur. Canı ne kadar acırsa acısın "Şampiyon" yıkılmaz ve hep aynı sözü tekrarlayarak dikilir hayatın karşısına; Bir raunt daha!

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