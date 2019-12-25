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25.12.2019 - 16:25, Son Güncelleme:

Tolgahan Sayışman Mardin'de

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Tolgahan Sayışman Mardin'de

Oyuncu Tolgahan Sayışman geçtiğimiz gün Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle Mardin'e gitti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği 3. Aralıksız Kültür Sanat Edebiyat Günleri kapsamında Mardinli gençlerle buluşan Sayışman'a Erkan Avcı, Alphan Dikmen ve Çağrı Bingüller de eşlik etti.

Oyuncuya organizasyona verdiği destekten dolayı Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından bir de plaket takdim edildi. Gençlerin Şampiyon dizisindeki boks maçlarından birini Mardin'de çekilmesi için ısrarı üzerine ekip bu ricayı geri çevirmedi. Dizinin Mardin'de çekilecek sahnesinde tüm öğrenciler gönüllü figurasyonluk yapacak.

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