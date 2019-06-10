Tolgahan ringe çıkıyor
Tolgahan Sayışman, yeni dizisi “Şampiyon”la seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu dizide boksör rolünde.
KAFKAS’IN MÜCADELESİ
Başrolünü Tolgahan Sayışman ile çocuk oyuncu Emir Özyakışır’ın üstlendiği “Şampiyon”, yeni sezonda TRT 1’de yayınlanacak. Senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ketche’nin oturduğu dizi, oğlu Güneş için ringlere dönmek isteyen ‘Kafkas’ lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı’nın mücadelesini ekrana taşıyacak.
BİR RAUNT DAHA
Yeni sezonun en iddialı projeleri arasında yer alan “Şampiyon”da Tolgahan Sayışman ‘Kafkas’ rolünde seyirci karşısına çıkacak. Gelecek vaat eden genç bir boksörken yaşadığı talihsiz olayla hayatı yerle bir olan ve kariyerini bırakmak zorunda kalan Kafkas, yıllar sonra oğlu Güneş için yeniden ringlere çıkacak ve “Bir raunt daha!” diyecek.
Tolgahan Sayışman ve Emir Özyakışır, baba-oğul rolünde seyirci karşısına çıkacak.
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