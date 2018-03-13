Tolga Tekin Mehmet Akif Ersoy’u canlandıracak

Mehmet Akif Ersoy İzmir’e doğru yola çıkıyor.

İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif 1873 yılında İstanbul'da doğdu. Şairliğinin yanı sıra veterinerlik ve vaizlik de yapan Mehmet Akif, milli mücadeleye ilk günden beri verdiği büyük destekle Kurtuluş Savaşı'nın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Cesur bir dava adamı ve sözleriyle yüzbinleri etkileyen büyük bir hatip olan Mehmet Akif, 23 Nisan 1920'de meclisin kurulmasıyla birlikte ailesini ve varını yoğunu bırakarak İstanbul'dan Ankara'ya geçip milli mücadeleye katıldı. Bizzat Mustafa Kemal'in isteğiyle Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde milli mücadeleyi destekleyen vaazlar verdi, sözleriyle savaşın seyrine doğrudan etki etti. Şair, İstiklal Marşı'nın kabulü üzerine kazandığı para ödülünü de yoksul kadın ve çocuklara iş öğreten Dar'ül Mesai'ye bağışlamıştır.

Mehmet Akif, Vatanım Sensin dizisinde ise yine Mustafa Kemal'in talebiyle kaynar kazan haline gelmiş İzmir'e doğru yola çıkacak, Cevdet'le el ele vererek Filipos'un şeytani planını bertaraf etmek için uğraş verecek.



