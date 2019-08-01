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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
01.08.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Tokyo'dan heyecanlandıran paylaşım: La Casa de Papel 4. Sezonu ne zaman yayınlanacak?

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Tokyo'dan heyecanlandıran paylaşım: La Casa de Papel 4. Sezonu ne zaman yayınlanacak?

La Casa de Papel 3. Sezon bölümlerinin arka arkaya yayınlanması ardından gözler yeni sezona çevrildi. La Casa De Papel dizisinin 8 bölümden oluşan 3. sezonunu izleyenler, 4. Sezon için sabırsızlanıyor. Peki, Gözler yeni sezonda: La Casa de Papel 4. Sezon yayınlanacak mı?

İspanyol yapımı dijital platform dizisi La Casa de Papel, 3’ncü sezonunu geride bıraktı.  La Casa de Papel’in 3. sezonunda Hovik Keuchkerian (Bogota), Najwa Nimri (Alicia), Fernando Cayo (Tamayo) ve Rodrigo de la Serna (The Engineer) da oyuncu kadrosuna dâhil olmuştu. Sekiz bölüm süren ve her bir bölümü 40 dakika süren dizinin kafalarda soru işareti bırakan sezon finali ardından “La Casa de Papel 4. Sezon yayınlanacak mı?” soruları gündeme geldi.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar, La Casa De Papel'in 4. sezonunun olacağını basın toplantısında dile getirdi. Geçtiğimiz sonbaharda çekilmeye başlayan üçüncü sezonun yaz aylarında başladığı düşünülürse, dördüncü sezonun daha kısa sürede tamamlanacağı tahmin ediliyor. Bu durumda La Casa De Papel 4. sezonunun 2020 yaz aylarından da önce yayınlanabileceği öngörüler arasında.  Dördüncü sezon için çalışmaların sürdüğü biliniyor.

TOKYO'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

La Casa de Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó 4. sezon için heyecanlandıran bir paylaşım yaparak, "dördüncü sezona hazırlanın" mesajı vermişti. 

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