Tokyo'dan heyecanlandıran paylaşım: La Casa de Papel 4. Sezonu ne zaman yayınlanacak?
La Casa de Papel 3. Sezon bölümlerinin arka arkaya yayınlanması ardından gözler yeni sezona çevrildi. La Casa De Papel dizisinin 8 bölümden oluşan 3. sezonunu izleyenler, 4. Sezon için sabırsızlanıyor. Peki, Gözler yeni sezonda: La Casa de Papel 4. Sezon yayınlanacak mı?
İspanyol yapımı dijital platform dizisi La Casa de Papel, 3’ncü sezonunu geride bıraktı. La Casa de Papel’in 3. sezonunda Hovik Keuchkerian (Bogota), Najwa Nimri (Alicia), Fernando Cayo (Tamayo) ve Rodrigo de la Serna (The Engineer) da oyuncu kadrosuna dâhil olmuştu. Sekiz bölüm süren ve her bir bölümü 40 dakika süren dizinin kafalarda soru işareti bırakan sezon finali ardından “La Casa de Papel 4. Sezon yayınlanacak mı?” soruları gündeme geldi.
LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar, La Casa De Papel'in 4. sezonunun olacağını basın toplantısında dile getirdi. Geçtiğimiz sonbaharda çekilmeye başlayan üçüncü sezonun yaz aylarında başladığı düşünülürse, dördüncü sezonun daha kısa sürede tamamlanacağı tahmin ediliyor. Bu durumda La Casa De Papel 4. sezonunun 2020 yaz aylarından da önce yayınlanabileceği öngörüler arasında. Dördüncü sezon için çalışmaların sürdüğü biliniyor.
TOKYO'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
La Casa de Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó 4. sezon için heyecanlandıran bir paylaşım yaparak, "dördüncü sezona hazırlanın" mesajı vermişti.
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