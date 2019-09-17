Thor filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Thor filmi beyaz perde ardından Kanal D ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor. 2011 tarihinde vizyona giren Thor filminin yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh oturuyor. Peki, Thor filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Thor, Marvel Comics tarafından yayımlanan aynı adlı çizgi roman karakteri ve onun kaynağı olan mitolojik yıldırım tanrısı'na dayanan 2011 ABD süper kahraman filmi ve Marvel Sinematik Evreni tarafından yayınlanan dördüncü filmidir. Filmin başrollerinde Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins ve Stellan Skarsgård yer alıyor.
Konu : Thor , yalnız bir adamın destansı yolculuğunun, tahtın veliahtı hırçın bir prensken, tahta geçme hakkını kazanan bir süper kahramanın öyküsünü epik bir kurguyla anlatıyor... Öykünün odak noktasında, düşüncesiz tavırları yüzünden antik bir savaşı tekrar alevlendiren güçlü ve kibirli savaşçı Thor var. Dünya’ya sürgün edilen Thor, dünyada insanlar arasında yaşamaya mecbur bırakılmıştır. Ait olduğu dünyanın en tehlikeli kötü adamı, karanlık istila güçlerini Dünya’yı ele geçirmek için yollayınca kahramanımız Thor, gerçek kimliğini ortaya koymak için ne yapması gerektiğini öğrenecektir.
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