The Witcher dizisi hangi kanalda? The Witcher 2. Sezonu yayınlanacak mı?

Andrzej Sapkowski'nin aynı isimdeki meşhur roman serisinden uyarlanan "The Witcher" dizisinin ilk sezon bölümleri Netflix parşivindeki yerini aldı. The Witcher hayranları için beklenen haber geçtiğimiz kasım ayı içerisinde gelmişti. Netflix diziye resmi 2. sezon onayını verdiğini duyurmuştu.



The Witcher Konusu



Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor.

The Witcher Oyuncu Kadrosu

Henry Cavill (Geralt of Rivia), Freya Allan (Prenses Ciri) ve Anya Chalotra (Yennefer) dışında yapımın oyuncu kadrosunda Jodhi May (Kraliçe Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia de Vries), Mimi Ndiweni (Fringilla Vigo), Therica Wilson-Read (Sabrina Glevissig), Emma Appleton (Prenses Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara) ve Anna Shaffer (Triss Merigold) gibi isimler rol alıyor.