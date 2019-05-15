The Taste Türkiye’nin jüri üyeleri kimler?
Türkiye’nin önde gelen şeflerinden olmak için mücadele eden, mutfak becerisine güvenen şef adaylarını bir araya getiren yarışma programı The Taste Türkiye’deki uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi birinci olmanın gururunu yaşayacak ve büyük ödülün sahibi olacak. Peki, The Taste Türkiye’nin jüri üyeleri kimler?
The Taste Türkiye yarışmasının formatı ve jüri üyeleri merak konusu oldu. Jüri üyeleri başarılı buldukları adayları, 4’er kişiden oluşacak takımlarına almak için ikna etmeye çalışacak. Kötü performans sergileyen The Taste Türkiye yarışmacısı programa veda edecek. Heyecan dolu bu mücadelede birbirinden ilginç lezzetler izleyiciyle buluşurken sadece bir kişi yarışmayı kazanarak büyük ödülün sahibi olacak. Peki, The Taste Türkiye’nin jüri üyeleri kimler?
Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Ali Ronay, Şemsa Denizsel ve Rafet İnce yemekleri hangi yarışmacının hazırladığını bilmeden sadece tadarak değerlendirecekler. Başarılı buldukları adayları, kendi takımlarına dahil edecekler. Eleme turunda tattığı yemeği kimin hazırladığını bilmeyen jüri, kendi ekibinden birini eleme riskiyle karşı karşıya kalacak.
HER PROGRAMDA BİR MİSAFİR ŞEF!
The Taste Türkiye programına gelen misafir şeflerin belirlediği konseptte yemeklerini hazırlayan takımlardan en başarılı performansı sergileyen yarışmacı, dokunulmazlık kazanacak.
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