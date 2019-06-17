The Taste Türkiye'den bu hafta kim elendi?
Farklı formatı ile yemek programları arasında ilgi çeken The Taste Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı program 17 Haziran akşamı 6. bölümü ile ekranlara geldi. The Taste Türkiye’nin yayınlanan son bölümünde bir yarışmacı elenerek yarışmaya veda etti. Peki, The Taste Türkiye'den bu hafta kim elendi? İşte, o konuya dair bilgiler...
Dünyaca ünlü yarışma programı The Taste'nin ülkemizdeki adıyla The Taste Türkiye'de bu hafta eleme heyecanı yaşandı. 12 yarışmacı ile yayına başlayan programda Türkiye'nin önde gelen şefleri jüri üyesi olarak bulunuyor. Yarışmanın sonunda yalnızca bir isim birinci olacak ve büyük ödülün sahibi olacak. Yemek konusunda tüm hünerlerini gösteren yarışmacılar arasından bir isim 6. bölümde programa veda etti. Peki, The Taste Türkiye'den bu hafta hangi yarışmacı elendi? İşte, ekranlara gelen 6. bölümde yaşananlar.
YARIŞMADAN KİM ELENDİ?
Ali Ronay, Rafet İnce ve Şemsa Denizsel'in jüri üyeliklerini yaptığı yarışmada yine heyecanlı anlar sahne oldu. Yemek konusunda mücadele eden yarışmacılardan bir isim The Taste Türkiye'ye veda etti. Yarışmadan bu hafta Şemsa Şef'in takımında yer alan, Hüseyin Metin Doğan elendi.
THE TASTE TÜRKİYE'NİN FORMATI NASIL?
Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Ali Ronay, Şemsa Denizsel ve Rafet İnce yemekleri hangi yarışmacının hazırladığını bilmeden sadece tadarak değerlendirecekler. Başarılı buldukları adayları, kendi takımlarına dahil edecekler. Eleme turunda tattığı yemeği kimin hazırladığını bilmeyen jüri, kendi ekibinden birini eleme riskiyle karşı karşıya kalacak.
HER PROGRAMDA BİR MİSAFİR ŞEF!
The Taste Türkiye programına gelen misafir şeflerin belirlediği konseptte yemeklerini hazırlayan takımlardan en başarılı performansı sergileyen yarışmacı, dokunulmazlık kazanacak.
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