The Taste Türkiye’den bu hafta kim elendi?
The Taste Türkiye yarışması 5 Haziran Çarşamba günü 4. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmacılar kadar takım kaptanlarının da bir hayli hırslı olduğu The Taste Türkiye’ye yarışmacılardan biri veda etti. Peki, The Taste Türkiye’den bu hafta kim elendi?
Çarşamba günleri yayınlanan The Taste Türkiye’nin bir bölümü daha geride kaldı. Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Ali Ronay, Şemsa Denizsel ve Rafet İnce’nin hem jüri üyeliği hem de kaptanlık yaptığı yarışmanın yayınlanan son bölümüne Gastronomi Yazarı Ebru Erke konuk oldu. Yarışmacılar, dokunulmazlık alabilmek için tabaklarını Erke’ye beğendirmeye çalıştı. Dokunulmazlık oyunu ardından bireysel tadım testine geçildi, tabağı en az beğenilen isim yarışmadan elendi. Peki, dokunulmazlık kimin oldu, bireysel tadım testinde haftanın en iyileri ve en kötüleri kimler oldu?
KİM ELENDİ?
Konuk Ebru Erke’den tam not alan Selin, dokunulmazlığın sahibi oldu. Bireysel tadım yarışmasında verilen malzemelerle börek tadında bir poğaça yapan Selin, üç jüri üyesini de mest ederek haftaya damga vurdu. Son ikiye ise tabakları en az beğenilen Aysun ve Sevgi kaldı. Geçen hafta da eleme potasına kalan Aysun bu kez başaramadı ve The Taste Türkiye’den elendi.
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