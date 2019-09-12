The Taste Türkiye'de bu hafta kim elendi?
12 yarışmacının kıyasıya rekabet ederek şampiyonluğa ulaşmaya çalışacağı The Taste Türkiye'de bu hafta kimin elendiği belli oldu. Moderatörlüğünü Hazer Amani'nin yaptığı The Taste Türkiye'nin bu haftaki bölümünde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Peki, The Taste Türkiye'de bu hafta kim elendi?
Ali Ronay, Rafet İnce ve Esen Hünal'ın jüri koltuğunda oturduğu The Taste Türkiye'de, sezonun ilk elemesi yapıldı. Yarışmacılardan bu hafta makarna yapmaları istendi. İşte, gecenin sonunda The Taste Türkiye'ye ve şampiyonluk hayallerine veda eden isim...
The Taste Türkiye’de maraton başladı. Rafet İnce, Esen Hünal ve Ali Ronay'ın eleştri ve puanlamasının ardından elenen isim Berat oldu. Berat, İrem ile düelloya girip kaybetti ve yarışmaya veda etti.
ELEME SİSTEMİ
Yeni sezonda da her şefin takımında 4'er yarışmacı yer alıyor. Her hafta konuk bir şefin yer aldığı yarışmada , şefler yapılan yemeklerden birini seçiyor ve bu 3 takımın tabağını tadan konuk şef yalnızca birine koruma veriyor. Koruma alan yarışmacı eleme turunda kötü bile olsa elenmiyor.
Her şefin bir iyi bir de kötü tabak seçtiği eleme turunda son 2'ye kalan yarışmacılar düello yapıyor ve biri eleniyor.
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