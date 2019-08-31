The Taste Türkiye yeni sezonunda jüri değişikliğine gidildi - Şemsa Denizsel jüri üyeliğini bıraktı mı?
The Taste Türkiye’nin 2. sezonunda büyük değişiklikler var. Yeni sezonda MasterChef jüri üyeliğini bırakan Hazer Amani de The Taste Türkiye'nin jüri koltuğunda oturacak. Öte yandan Şemsa Denizsel'in yerine Esen Hünal ekibe dahil oldu.
Provizyon Medya’nın yapımcılığını üstlendiği "The Taste Türkiye" yarışmasının 2. sezonu için geri sayım devam ediyor.
Türkiye’nin önde gelen şeflerinin jüri koltuğunda oturduğu ve 12 yarışmacının kıyasıya rekabet ettiği “The Taste Türkiye”nin ilk sezonu büyük ilgiyle izlenmişti. Hazırlıkları son hız devam eden yarışmanın 2. sezonunda ise Ali Ronay ve Rafet İnce’ye jüri koltuğunda ünlü şef Esen Hünal eşlik edecek.
Hazer Amani “The Taste Türkiye”de lezzet yarışına yön verecek. En yaratıcı şef ödüllü Hazer Amani’nin moderatörlüğünü üstleneceği ve lezzet yarışına yön vereceği “The Taste Türkiye”nin 2. sezonunda da mutfakta şefler yaratıcılıklarını yarıştırırken, 2. etapta Amani de yarışmacılara mentor şef olarak destek verecek.
Programda yarışmacılar, 12 hafta boyunca Ali Ronay, Esen Hünal, Rafet İnce ve Hazer Amani’ye beğendirmeye çalışarak, kıyasıya yarışacaklar.
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