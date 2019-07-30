The Taste Türkiye yarışmasını kim kazandı? İşte birinci olan isim
The Taste Türkiye yarışması 29 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Birbirinden iddialı isimlerin hünerleri sergilediği The Taste Türkiye yarışmasının şampiyonu da sezon finaliyle netleşmiş oldu. Peki, The Taste Türkiye yarışmasını kim kazandı?
Şefler Rafet İnce, Şemsa Denizsel ve Ali Ronay’ın hem jüri üyeliğini hem de koçluğunu üstlendiği The Taste Türkiye yarışmasının şampiyonu belli oldu. Macerasına 10’dan fazla kişiyle başlayan The Taste Türkiye’nin final bölümünde son ikiye Rafet İnce’nin takımında yer alan Eren Babataş ve Ali Ronay’ın takımında yer alan Muhittin Fidan kaldı.
Haftalar süren zorlu mücadelenin şampiyonu Ali Ronay’ın takımında yer alan Muhittin Fidan oldu. Büyük para ödülünü almaya hak kazanan Muhittin aynı zamanda ekranlarında bir yemek programı sunma şansı yakalayacak.
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