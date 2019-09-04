The Taste Türkiye ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?
'The Taste Türkiye'nin 2. sezonu 4 Eylül'de FOX'ta başlıyor. Geçtiğimiz sezon ilgiyle izlenen yarışma programında bu yıl bazı değişiklikler yapıldı. Söz konusu yarışmanın müdavimleri ise The Taste Türkiye'nin haftanın hangi günü ekranlara geleceğini merak ediyor. Peki, The Taste Türkiye hangi gün yayınlanıyor?
Provizyon Medya’nın yapımcılığını üstlendiği The Taste Türkiye'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Türkiye’nin önde gelen şeflerinin yer aldığı The Taste Türkiye, haftada bir gün ekran önüne çıkacak. İşte, The Taste Türkiye'nin yeni sezon yayın günü hakkında detaylar...
"The Taste Türkiye"yarışmasının 2. sezonu 4 Eylül Çarşamba saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Yarışmanın, bir değişiklik olmaması halinde her hafta aynı gün ve saatte ekranlara gelmesi bekleniyor.
Ali Ronay, Rafet İnce ve Esen Hünal’ın jüri koltuğunda oturduğu, 12 yarışmacının kıyasıya rekabet ettiği "The Taste Türkiye"nin 2. sezonunda en yaratıcı şef ödüllü Hazer Amani programın moderatörlüğünü üstlenecek.
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