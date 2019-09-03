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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
03.09.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

The Taste Türkiye ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu!

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The Taste Türkiye ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu!

The Taste Türkiye yeni sezon için geri sayıma başladı. Şef adaylarının yeteneklerini sergileyeceği The Taste Türkiye yarışmasında kıyasıya mücadeler ekranlara taşınacak. Peki, The Taste Türkiye hangi günler yayınlanacak? İşte, The Taste Türkiy yarışmasının yayın tarihi ve yeni sezonu hakkında bazı bilgiler

The Taste Türkiye 2. sezonu ile izleyici karşısına çıkıyor. Şef adaylarının çetin bir sezon için mücadele vereceği The Taste Türkiye'de, Ali Ronay, Rafet İnce ve Esen Hünal jüri üyeleri olacak. İşte, The Taste Türkiye'nin yayın tarihi ve detaylı bilgiler

THE TASTE TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

“The Taste Türkiye” yarışmasının 2. sezonu 4 Eylül Çarşamba saat 20.00’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin önde gelen şefleri Ali Ronay, Rafet İnce ve Esen Hünal’ın jüri koltuğunda oturduğu, 12 yarışmacının kıyasıya rekabet ettiği “The Taste Türkiye”nin 2. sezonunda en yaratıcı şef ödüllü Hazer Amani programın moderatörlüğünü üstlenecek ve lezzet yarışına
yön verecek.

Mutfakta şefler yaratıcılıklarını yarıştırırken, 2. etapta Amani de yarışmacılara mentor şef olarak destek verecek.

Programda yarışmacılar, 12 hafta boyunca hazırlayacakları lezzetli yemekleri Ali Ronay, Esen Hünal, Rafet İnce ve Hazer Amani’ye beğendirmeye çalışarak, kıyasıya yarışacaklar.

2. sezonun ilk bölümü için şimdiden nefesler tutuldu.

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