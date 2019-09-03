The Taste Türkiye ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu!
The Taste Türkiye yeni sezon için geri sayıma başladı. Şef adaylarının yeteneklerini sergileyeceği The Taste Türkiye yarışmasında kıyasıya mücadeler ekranlara taşınacak. Peki, The Taste Türkiye hangi günler yayınlanacak? İşte, The Taste Türkiy yarışmasının yayın tarihi ve yeni sezonu hakkında bazı bilgiler
The Taste Türkiye 2. sezonu ile izleyici karşısına çıkıyor. Şef adaylarının çetin bir sezon için mücadele vereceği The Taste Türkiye'de, Ali Ronay, Rafet İnce ve Esen Hünal jüri üyeleri olacak. İşte, The Taste Türkiye'nin yayın tarihi ve detaylı bilgiler
THE TASTE TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
“The Taste Türkiye” yarışmasının 2. sezonu 4 Eylül Çarşamba saat 20.00’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Türkiye’nin önde gelen şefleri Ali Ronay, Rafet İnce ve Esen Hünal’ın jüri koltuğunda oturduğu, 12 yarışmacının kıyasıya rekabet ettiği “The Taste Türkiye”nin 2. sezonunda en yaratıcı şef ödüllü Hazer Amani programın moderatörlüğünü üstlenecek ve lezzet yarışına
yön verecek.
Mutfakta şefler yaratıcılıklarını yarıştırırken, 2. etapta Amani de yarışmacılara mentor şef olarak destek verecek.
Programda yarışmacılar, 12 hafta boyunca hazırlayacakları lezzetli yemekleri Ali Ronay, Esen Hünal, Rafet İnce ve Hazer Amani’ye beğendirmeye çalışarak, kıyasıya yarışacaklar.
2. sezonun ilk bölümü için şimdiden nefesler tutuldu.
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