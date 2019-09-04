The Taste Türkiye moderatörü Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında ve nereli?
The Taste Türkiye'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Sevilen yarışmanın bu yıl moderatörlüğünü 'En Yaratıcı Şef' ödüllü Hazer Amani üstlenecek. Anne tarafından Türk, baba tarafından ise İranlı olan Hazer Amani'nin kim olduğu ve kariyeri, yarışmanın müdavimlerince araştırılıyor. Peki, The Taste Türkiye moderatörü Hazer Amani kimdir?
12 yarışmacının kıyasıya rekabet ettiği "The Taste Türkiye"nin bu yılki moderatörü Hazer Amani oldu. Hazer Amani yarışmacılara mentor şef olarak destek verecek. İşte, Hazer Amani hakkında merak edilen tüm detaylar..
1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk babası ise İranlı olan Hazer Amani, lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu.
ODTÜ'den mezun olduktan sonra Güney Afrika'da aşçılık eğitimi aldı. Okulunu birincilikle bitirip Güney Afrika’da çalışmaya başlamış ardından da 4 yıllık bir programla dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği hakkında eğitim almıştır.
9 yılın ardından Güney Afrika'dan İstanbul'a dönmüş ve 2010 yılında ünlü bir restaurantın Executive Chefi olarak görev almıştır. 2011'de katıldığı bir yarışmada yılının "En Yaratıcı Şefi" ödülünü almıştır.
Geçtiğimiz yıl MasterChef isimli yarışma programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri üyeliği yapan Hazer Amani, şimdi ise The Taste Türkiye'de moderatör olarak görev alıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle