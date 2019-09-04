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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.09.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

The Taste Türkiye jüri üyesi Rafet İnce kimdir?

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The Taste Türkiye jüri üyesi Rafet İnce kimdir?

Türkiye’nin önde gelen şeflerinin jüri koltuğunda oturduğu The Taste Türkiye'de en dikkat çeken isimlerden biri de Rafet İnce. İstanbul'da dünyaca ünlü bir otelin şefliğini üstlenen The Taste Türkiye jüri üyesi Rafet İnce'nin kim olduğu ve kariyeri, yarışmayı takip edenlerce merak ediliyor. Peki, The Taste Türkiye jüri üyesi Rafet İnce kimdir?

The Taste Türkiye'nin jürileri arasında yer alan Rafet İnce, alanında tanınan bir isim. Uluslararası alanda pek çok ödülü olan Rafet İnce aynı zamanda mesleği alanında kitap da yazdı. İşte, Rafet İnce hakkında merak edilen tüm detaylar...

1981 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya geldi. Şef Rafet İnce, mesleğe Tekirdağ Anadolu Turizm Meslek Lisesi’nde başladı. Devlet tarafından aldığı bursla, “Le Cordon Blue College of Culinary Arts”ta ve “Toscan-Cascina”da F&B eğitimi gördü ve ardından stajını tamamladı.

Uluslararası aşçılık yarışmalarında çok sayıda madalya kazanan Rafet Şef, 2008 “IKA - Dünya Aşçılar Olimpiyatı”nda Türkiye’ye ilk defa 3 olimpiyat madalyası kazandıran tek Türk şeftir. Şu anda İstanbul'un ünlü bir otelinin executive chef’i olarak görev yapmaktadır.

"Türkiye Aşçılar Federasyonu" ilk resmi "Aşçılar Milli Takımı"nın da kurucusu olan İnce, ulusal ve uluslararası kurumsal firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir.

Turizm-otelcilik liseleri ve gastronomi eğitimi veren üniversitelerdeki seminer, konferans ve panellere hoca ve konuşmacı olarak katılmış ve bazı sosyal sorumluluk projelerine de imza atmıştır.

"Chaîne des Rôtisseurs" üyesi olan Rafet Şef, Londra’da yayımlanan BBC Good Food dergisinin 2008 yılından beri şef editörlüğü yapmakta olup, "Wacs - Dünya Aşçılar Konfederasyonu"nun da uluslararası jürilik belgesine sahiptir.

Çeşitli ulusal TV kanalında yemek programları yapan İnce, dünya gastronomi literatüründeki ilk kişisel gelişim ve gastronomi kariyer kitabı olan "CHEF" kitabının da yazarıdır.

Öte yandan 2017’de "Gourmand world cookbook awards"da Türkiye adına en iyi yemek yazarı ödülünü de almaya hak kazanmıştır.

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