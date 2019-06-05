The Taste Türkiye jüri üyesi Rafet İnce kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriThe Taste Türkiye jüri üyesi Rafet İnce kimdir?
GeriTelevizyon The Taste Türkiye jüri üyesi Rafet İnce kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
05.06.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

The Taste Türkiye jüri üyesi Rafet İnce kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
The Taste Türkiye jüri üyesi Rafet İnce kimdir?

The Taste Türkiye’nin üç jüri üyesinden biri de Rafet İnce oldu. Sempatik tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Rafet İnce’nin hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Türkiye adına en iyi yemek yazarı ödülünü almıştı. İşte, Rafet İnce’nin hayatına ilişkin bilgiler

Rafet İnce, 1981 yılında Konya Ereğli’de dünyaya geldi mesleğe Tekirdağ Anadolu Turizm Meslek Lisesi’nde başladı. Devlet tarafından aldığı bursla, “Le Cordon Blue College of Culinary Arts”ta ve “Toscan-Cascina”da F&B eğitimi görüp staj yaptı.

Uluslararası aşçılık yarışmalarında ülkemize sayısız madalya kazandıran Rafet Şef, 2008 “IKA – Dünya Aşçılar Olimpiyatı”nda Türkiye’ye ilk defa 3 olimpiyat madalyası kazandıran tek Türk şeftir. “Türkiye Aşçılar Federasyonu” ilk resmi “Aşçılar Milli Takımı”nın da kurucusu olan şefimiz, ulusal ve uluslararası kurumsal firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir. Turizm-otelcilik liseleri ve gastronomi eğitimi veren üniversitelerdeki seminer, konferans ve panellere hoca ve konuşmacı olarak katılmış ve ülke çapında ses getiren sosyal sorumluluk projelerine de öncülük etmiştir.

Çeşitli ulusal TV kanalında yemek programları yapmıştır: Gülbence (TRT-1), Saba Tümer’le Lava Mutfağı (Show TV), Ramazan Sofrası (TRT-1), Zahide ile Yetiş Hayata (Show TV), Melek Baykal (Star TV), Pişir Yedir-Kazan (Kanal D).Trt1 iyi fikir

“Chaîne des Rôtisseurs” üyesi olan Rafet Şef, Londra’da yayımlanan BBC Good Food dergisinin 2008 yılından beri şef editörlüğü yapmakta olup, “Wacs – Dünya Aşçılar Konfederasyonu”nun da uluslararası jürilik belgesine sahiptir. Dünya gastronomi literatüründeki ilk kişisel gelişim ve gastronomi kariyer kitabım olan “ CHEF“ kitabının yazarıdır. 2017 Yılın da Yazarların oskarı olarak değerlendirilen “gourmand world cookbook awards” ta Türkiye adına en iyi yemek yazarı ödülünü aldı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
'Ortaokul fotoğrafını görünce tanıyamadım'
Güneye göç
İstanbul'da kaldılar
Düğün toplantısı