The Taste Türkiye jüri üyesi Rafet İnce kimdir?
The Taste Türkiye’nin üç jüri üyesinden biri de Rafet İnce oldu. Sempatik tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Rafet İnce’nin hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Türkiye adına en iyi yemek yazarı ödülünü almıştı. İşte, Rafet İnce’nin hayatına ilişkin bilgiler
Rafet İnce, 1981 yılında Konya Ereğli’de dünyaya geldi mesleğe Tekirdağ Anadolu Turizm Meslek Lisesi’nde başladı. Devlet tarafından aldığı bursla, “Le Cordon Blue College of Culinary Arts”ta ve “Toscan-Cascina”da F&B eğitimi görüp staj yaptı.
Uluslararası aşçılık yarışmalarında ülkemize sayısız madalya kazandıran Rafet Şef, 2008 “IKA – Dünya Aşçılar Olimpiyatı”nda Türkiye’ye ilk defa 3 olimpiyat madalyası kazandıran tek Türk şeftir. “Türkiye Aşçılar Federasyonu” ilk resmi “Aşçılar Milli Takımı”nın da kurucusu olan şefimiz, ulusal ve uluslararası kurumsal firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir. Turizm-otelcilik liseleri ve gastronomi eğitimi veren üniversitelerdeki seminer, konferans ve panellere hoca ve konuşmacı olarak katılmış ve ülke çapında ses getiren sosyal sorumluluk projelerine de öncülük etmiştir.
Çeşitli ulusal TV kanalında yemek programları yapmıştır: Gülbence (TRT-1), Saba Tümer’le Lava Mutfağı (Show TV), Ramazan Sofrası (TRT-1), Zahide ile Yetiş Hayata (Show TV), Melek Baykal (Star TV), Pişir Yedir-Kazan (Kanal D).Trt1 iyi fikir
“Chaîne des Rôtisseurs” üyesi olan Rafet Şef, Londra’da yayımlanan BBC Good Food dergisinin 2008 yılından beri şef editörlüğü yapmakta olup, “Wacs – Dünya Aşçılar Konfederasyonu”nun da uluslararası jürilik belgesine sahiptir. Dünya gastronomi literatüründeki ilk kişisel gelişim ve gastronomi kariyer kitabım olan “ CHEF“ kitabının yazarıdır. 2017 Yılın da Yazarların oskarı olarak değerlendirilen “gourmand world cookbook awards” ta Türkiye adına en iyi yemek yazarı ödülünü aldı.
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