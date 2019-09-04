The Taste Türkiye jüri üyesi Esen Hünal kimdir?
The Taste Türkiye'nin jüri üyeleri arasında yer alan Esen Hünal'ın kim olduğu ve kariyeri, yarışmayı ilgiyle takip eden vatandaşlarca sorgulanıyor. Yarışmanın kadrosuna bu yıl dahil olan Esen Hünal'ın babası ünlü bir gastronomi yazarı ve işletmeci. Peki, The Taste Türkiye jüri üyesi Esen Hünal kimdir?
YouTube kanalında yayınladığı videolarla adından ses ettiren ve pek çok abonesi olan The Taste Türkiye jüri üyesi Esen Hünal, İngiltere'de önemli kurumlarda aşçılık eğitimi almasından ardından Türkiye'ye geri dönerek kendi restoranı açmıştı. İşte, Esen Hünal hakkında tüm merak edilenler...
1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası ünlü bir gastronomi yazarı olan Teoman Hünal'dır. İtalyan Lisesi'nden mezun olmasının ardından İngiltere'nin başkenti Londra'daki "Leiths School Of Food And Wine"da aşçılık ve restoran yönetimi eğitimini tamamladı.
Londra'da isim yapmış popüler restoranlarda çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü ve Beyoğlu'nda kendi açtığı mekanda şeflik yaptı.
Bir dönem CNN Türk'te program yapan Esen Hünal, kendi YouTube kanalında da yemek videoları yapmaktadır.
Esen Hünal son olarak The Taste Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden biri olarak ekranlarda boy göstermektedir.
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