The Taste Türkiye jüri üyesi Ali Ronay kimdir?
Türkiye'nin önde gelen şeflerinin jüri koltuğunda oturduğu The Taste Türkiye'de en dikkat çeken isimlerden biri de Ali Ronay. The Taste Türkiye jüri üyesi Ali Ronay'ın kim olduğu ve kariyeri, yarışmayı takip edenlerce merak ediliyor. Peki, The Taste Türkiye jüri üyesi Ali Ronay kimdir?
The Taste Türkiye'nin geçtiğimiz yıl jürileri arasında yer alan Ali Ronay, bu yıl da jüri üyesi olarak devam edecek. Amerikan AHMA ve Paul Bocuse Enstitüsü’nden mezun olan Ali Ronay, Anadolu Mutfak Kültürleri üzerinde yaptığı araştırmalarla dikkat çekiyor. İşte, Ali Ronay hakkında merak edilen tüm detaylar...
Gastronomi alanında; 19 yıllık hem yurt dışı hem de yurt içi deneyimine sahip Ronay, 27 yaşında baş aşçı olan ve Anadolu Türk Mutfağı’nı dünyaya tanıtmak için 10 yıldır Anadolu Mutfak Kültürleri üzerinde araştırmalar yapmıştır. Lokal tatlara kattığı yeni yorumlarla, bir otelin mutfağına kendi imzasını atmıştır.
Yenilikçi tarzını geleneksel tatlarla buluşturarak modern ile klasiği bir araya getiren Ronay, görev aldığı otelin köklü ve lezzetli mutfağını daha da zenginleştirmektedir.
Gençlere olan inancını da her defasında dile getiren deneyimli şef, mutfağına gelen her öğrencinin kendisinden ve ekibinden bir şeyler öğrenmesini ve gittikleri yerlerde bunu yaymalarını sağlamayı da hedeflemektedir.
Yeni nesil mutfağın ilgi çeken isimlerinden Ali Ronay, Gazi Üniversitesi & Amerikan AHMA ve Paul Bocuse Enstitüsü’nden mezun olmuştur.
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