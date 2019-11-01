The Taste Türkiye bitti mi?
Fox tv ekranlarında yayın hayatına devam eden The Taste Türkiye bitti mi sorularıyla gündemde yer alıyor. Şef olabilmek için çabalayan adayların çetin bir mücadele verdiği The Taste Türkiye, yayın gününde yayın akışında olmaması dolayısıyla bitti mi sorularıyla araştırma konusu oldu. Peki, The Taste Türkiye ne zaman yayınlanıyor? İşte, o detaylar
Fox TV ekranlarının sevilen yarışma programı The Taste Türkiye, ekranlarda ve yayın akışında yer almaması dolayısıyla pek çok kişinin bitti mi soruları ile gündeminde yer alıyor. Peki, The Taste Türkiye bitti mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
THE TASTE TÜRKİYE BİTTİ Mİ?
Çarşamba günleri izleyici karşısına çıkan The Taste Türkiye, artık yayın akışında cumartesi günleri yer bulacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle