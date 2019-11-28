The Irishman filmindeki Jimmy Hoffa kimdir? İşte Jimmy Hoffa nerede, ne zaman kayboldu?
Jimmy Hoffa’nın esrarengiz hayatı The Irishman filmiyle yeniden gündeme geldi. Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından bir tanesi olan Jimmy Hoffa’nın ortadan kayboluşunu da içerisinde barındıran film ardından ‘Jimmy Hoffa kimdir? İşte Jimmy Hoffa nerede, ne zaman kayboldu?’ soruları gündeme geldi. İşte, The Irishman filminde gündeme gelen Jimmy Hoffa’nın hayatı…
Jimmy Hoffa, 14 Şubat 1913 tarihinde dünyaya geldi. 1957'den 1971'e kadar Uluslararası Teamsters Kardeşler Birliği (IBT) birliğinin başkanı olarak görev yapan Amerikan sendika lideriydi.
Jimmy Hoffa, küçük yaşlardan itibaren bir sendika aktivisti ve 20'li yaşların ortalarında IBT ile önemli bir bölgesel figür haline geldi. 1952'de IBT'nin başkan yardımcısıydı ve 1957-1971 arasında genel başkanlığını yaptı.
Jimmy Hoffa, Teamster'lerin çalışmalarının ilk yıllarından itibaren organize suçla ilgilenmeye başladı ve bu bağlantı 1975'te ortadan kaybolmasına kadar devam etti.
Jimmy Hoffa, 1967'de iki ayrı suçtan hapsedildi ve 13 yıl hapse mahkum edildi.
Hoffa Temmuz 1975’in sonunda ortadan kayboldu ve hiçbir zaman bulunamadı.1982'de yasal olarak ölü ilan edildi. Hoffa'nın bir Teamsters yetkilisi ve Anthony Provezano ile bu restoranda buluştuğu söylense de iddialar doğrulanmadı.
Federal ekiplerin çalışmaları yeterli olmadı ve Hoffa'nın cesedine ulaşılamadı. Jimmy'nin oğlu James P. Hoffa, babasının izinden giderek sendikada başkanlık yapmaya devam ediyor.
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