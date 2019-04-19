teve2’den iki yeni program…
Yayın hayatına başladığı günden bu yana, yayınladığı reyting rekortmeni diziler, dünya sinemasından seçme örnekler ve programları ile izleyicinin beğenisini kazanan teve2, iki yeni programı daha izleyicisi ile buluşturuyor. “Esra Ezmeci ile Yalnız Değilsiniz” ve “Yeniden Konuşalım”, 27 Nisan Cumartesi günü başlıyor.
Artık yalnız değilsiniz…
Sunuculuğunu psikolog Esra Ezmeci’nin yapacağı “Esra Ezmeci ile Yalnız Değilsiniz”, sıkıntılara, dertlere, kaygılara, korkulara son vermeye; ruhunuzu yenilemeye evinize geliyor.
Psikoloğa gitmek, terapi desteği almak hala ülkemizde bir lüks olarak görülüyor. Esra Ezmeci ile Yalnız Değilsiniz mutsuzlara, takıntıları olanlara, evden çıkamayanlara, doğum sırasında çocuğunu kaybedip hayata küsenlere, aile içi şiddete maruz kalanlara, depresyondan çıkamayanlara ve psikolojik desteğe ihtiyacı olan herkese yardımcı olmayı hedefliyor.
27 Nisan Cumartesi akşamı 22.30’da ilk bölümü ekrana gelecek olan “Esra Ezmeci ile Yalnız Değilsiniz”e başvurular www.teve2.com.tr adresinden yapılıyor.
“Yeniden Konuşalım” hayata bakış açınızı değiştirecek…
Psikolog Rabia Laçin’in sunumuyla ekrana gelecek olan “Yeniden Konuşalım”da, psikolojik ve sosyolojik sorunları olanlar, tüm merak ettiklerine, alanında uzman konukların verdiği tüyolarla cevap bulacak. Hayata pozitif bakmayı öğretmeyi amaçlayan programda psikolog Laçin, konuklarıyla birlikte iletişimsel problemleri olanlara çözüm yolu bulacak.
“Yeniden Konuşalım”, 27 Nisan Cumartesi saat 9.45’de ilk bölümüye teve2’de.
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