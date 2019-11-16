teve2’de yeni program: “Beni Takip Et”
Sosyal medya tutkunlarının yarışacağı program “Beni Takip Et”, 18 Kasım Pazartesi teve2’de başlıyor...
Jess Molho’nun sunacağı ve ünlü bir sosyal medya fenomeni olmak isteyen 10 yarışmacının kıyasıya yarışacağı Beni Takip Et’in yapımcılığını Endeğer Yapım üstleniyor.
Ekranlarda reyting rekorları kırmış birçok formatın sahibi Doğa Sülen’in yaratıcısı olduğu programda, 8 hafta boyunca birbirinden ilginç 5 kadın ve 5 erkek yarışmacı, bir alışveriş merkezinde kendileri için özel olarak dizayn edilmiş yaşam alanında, bir ev konforunda yaşayacak.
Hafta içi her gün 16.45’te yayınlanacak programda yarışmacılar, oynayacakları birbirinden heyecanlı oyunlar ve renkli kişilikleriyle takipçi sayılarını yükseltmeye çalışacaklar. Sonunda da, en çok takip edilen yarışmacı birinci olarak büyük ödülü kazanacak.
Çekimleri Vadistanbul Avm’de yapılan Beni Takip Et, yarından (18 Kasım Pazartesi) itibaren hafta içi her gün teve2’de.
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