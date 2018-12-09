Teve 2 frekans bilgileri neler? Teve 2 hangi kanalda yer alıyor?
Teve 2 frekans bilgileri neler sorusunun yanıtı Altın Kelebek heyecanını takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunuculuğunu yapacağı Altın Kelebek Ödülleri 2018 için heyecan dorukta. Peki, Teve 2 frekans bilgileri neler? Teve 2 hangi kanalda yer alıyor? İşte detaylar.
Altın Kelebek heyecanı Teve 2’de devam ediyor. Bugün Kanal D ile eş zamanlı olarak 19.45'te Teve2'de başlayan ödül töreninde sunuculuk görevlerini Çağla Şıkel ve Cem Davran yerine getiriyor. Birçok ünlü ismin katıldığı töreni izlemek isteyen vatandaşlar, Teve 2 kanalının farklı platformlarda hangi kanalda olduğunu merak ediyor. Peki Peki Teve 2 kanalı nasıl izlenir? İşte Teve 2 frekans bilgileri.
Teve 2 kanalı nasıl izlenir?
DSMART 21.Kanal, DIGITURK 54.Kanal, TURKSAT 4A TELEDÜNYA 42.Kanal, TIVIBUIPTV ve Uyduda SD yayını 356. Kanalda, Uyduda HD yayın 62.Kanalda, TURKCELL TV 32.Kanal
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